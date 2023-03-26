春水堂40生日慶「春水癮城」鐵粉挑戰賽，要送出365杯經典飲品寵粉一整年。（春水堂提供）

春水堂2023所推的夏季新品「夏之洛神」(右)、「洛神香檸」。（春水堂提供）

春暖花開之際，春水堂4月1日起推全新夏日新品，包括以洛神花熬製的洛神汁為底基，搭配百香果、愛玉的「夏之洛神」、「洛神香檸」；使用川味椒麻醬汁，調製涼拌皮蛋與植物肉雞絲，此外也推使用中國四大名醋的「鎮江糖醋肉套餐」。為五月份40生日慶暖身，「春水癮城」鐵粉挑戰賽開跑也於4月1日提前開跑，踩點挑戰成功就送365杯經典春水堂飲品；此外春水堂首度與小美冰淇淋聯名，推出「珍珠奶茶脆皮雪糕」、「玫瑰鹽普洱奶蓋雪糕」，即日起全台7-11獨家上市，憑外包裝和墨寶文青冰棒棍，再抽珍珠奶茶兌換券和珍珠奶茶DIY手搖體驗課程。

繼去年冬天推出的洛神花熱飲廣獲好評，春水堂再度推出兩款以洛神為基底的冰飲，包括「夏之洛神」與「洛神香檸」。其中「夏之洛神」結合了夏日廣獲喜愛的食材：酸甜百香果粒及晶瑩剔透愛玉，滿滿夏日酸甜風味，色彩繽紛豐沛，風味層次活潑；「洛神香檸」則嚴選洛神花熬製的洛神汁，並加入黃金蔗糖調泡，天然鮮紅透著光，如紅寶石一般清麗高雅；入口酸甜滑順，為盛夏消暑的養顏聖品。

餐點部分，包括「川味椒麻皮蛋」嚴選皮蛋、佐以豐富組合的川味醬料、椒麻辣油堆疊層層香氣，舀起醬湯伴著酥脆花生粒與清爽洋蔥絲一同入口，爽脆滋味超滿足；「川味椒麻拌雞絲」則使用植物雞肉絲與洋蔥絲、小黃瓜，拌入川味椒麻醬汁，酸甜又清爽。 「鎮江糖醋肉套餐」則特選中國四大名醋－鎮江醋，做為陳香基調，使用台灣豬肉製作糖醋肉，香氣撲鼻，佐以洋蔥片提升清爽風味，過癮又下飯，口齒留香久久不散；「黃金酥炸根島海蝦」嚴選純淨生長環境的印尼根島生態蝦，裹粉酥炸表皮至金黃，搭配台式桔醬添增爽口風味，一口咬下就能從肉質嚐到海洋鮮甜。

今年五月春水堂即將迎接40歲生日，為了感謝粉絲們40年來的支持，提前舉辦春水癮城「始終陪伴」活動，為40生日慶系列活動暖身。4月1日起至5月31日舉辦「集點換美食」活動，於全台春水堂分店單筆消費滿520元，就可獲得點數，集滿30點可兌換生日慶「雙人套餐」，套餐內容包括：功夫麵兩份、招牌滷味豆干米血、珍珠奶茶，以及頂級烏瓦紅茶凍飲。

另外特別規劃「鐵粉挑戰賽」，活動期間至春水堂全台55家分店單筆消費滿520元，就可進行踩點簽到，踩點挑戰成功，即可獲一年份春水堂經典飲品共365杯，還可參加豪華露營區秋山農場住宿券抽獎。

春水堂也宣布與小美冰淇淋合作推「珍珠奶茶脆皮雪糕」，擁有濃郁奶茶香，加上Q彈珍珠，外層包覆「紅茶脆皮」增添口感，風味經典又創新；「玫瑰鹽普洱奶蓋雪糕」迷人陳韻普洱茶香，佐以玫塊鹽．再加上拿鐵奶蓋調味，擁有多層次風味享受，創意發想來自熟客必點夏日限定飲品「玫瑰鹽普洱拿鐵」。慶祝春水堂x小美聯名冰品上市，4月7日前在春水堂官方FB粉絲團上傳「墨寶文青冰棒棍」或者外包裝照片，分享「最喜歡春水堂的原因」，就有機會獲得珍珠奶茶兌換券，以及珍珠奶茶 DIY 手搖體驗課程。