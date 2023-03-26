大陸娛樂圈盛事《2022微博之夜》在25日盛大舉行，主辦單位力邀兩岸三地多位大咖知名藝人前來共襄盛舉，包含王心凌、歐陽娜娜、楊冪、Angelababy（楊穎）、李冰冰、迪麗熱巴、黃曉明、劉亦菲，以及剛當爸的胡歌等人都受邀出席，使現場星光熠熠，還被形容為「演藝圈一半藝人都在上海」，陣容相當誇張，也令網友相當期待。

豈料，活動開始前3個小時便宣布在下午舉行的紅毯活動取消，讓眾人相當錯愕，但場內明星們的一舉一動仍被媒體捕捉下來。其中，已宣布離婚黃曉明與Angelababy也罕見同場，而坐在黃曉明身旁的李冰冰，更在Angelababy上台後向黃曉明「咬耳朵」忘記摀嘴，讓網友透過口型破解內容也因此傻眼。

黃曉明與Angelababy於2022年初宣布離婚後，雖對外聲稱仍是家人並共同撫育兒子，但雙方在公開場合及網路上幾乎零互動，直到25日舉辦《2022微博之夜》，才罕見看到兩人同場。而當Angelababy上台領獎時，鏡頭立刻切到台下的黃曉明，黃曉明當時雖表情略顯尷尬仍紳士的替前妻鼓掌拍手，之後鏡頭便意外拍到坐在黃曉明身旁的李冰冰轉頭與他咬耳朵忘記摀嘴巴，而經過網友以唇語分析李冰冰疑似是在詢問黃曉明「你覺得我好看還是她好看」，讓其他網友相當驚訝。

當黃曉明上台時，Angelababy與楊冪不知說了什麼讓楊冪露出驚訝的表情。（圖／微博）

另外，當黃曉明上台致詞時，鏡頭也拍到台下的Angelababy正與好姊妹楊冪摀嘴咬耳朵，但沒想到楊冪一聽完立刻出現睜大眼睛驚訝地表清，相當耐人尋味，意外引起網友的好奇心。