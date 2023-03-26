日本26歲寫真女星片瀨美月驚傳於本月21日突然離世，對此，她的所屬經紀公司也發出訃聞證實這項消息，然而，她在推特的最後發文正是21日早上慶祝WBC經典棒球賽日本隊打進決賽的慶祝文，消息一出讓她的親友及粉絲相當不捨。

根據所屬經紀公司所發出的訃聞，片瀨美月是於本月21日驟逝，從家人意願有關葬禮與守靈相關事宜將由至親處理及舉行，文中更提及「直到現在還很難接受事實」可見對於片瀨美月的離世相當震驚，最後公司也感謝外界對於片瀨美月一直以來的喜愛及支持，另外，有關粉絲能否弔唁，公司則會思考如何擇日安排。

事實上，片瀨美月在21日早上曾在推特上發文寫下「哇啊啊啊！再見！！！！！」等文字，可見對於日本對進軍WBC經典棒球賽決賽相當興奮，但她卻在當天離世，讓許多網友紛紛留言「不敢相信」、「太突然了」。

據悉，片瀨美月畢業於橫濱國立大學理工學院，2014年加入經紀公司並以童星出道，踏入演藝圈這9年期間，她已在寫真偶像界已經累積許多資歷，而公司也透露，近期原已經敲定很大的工作及機會，且皆得以讓她好好發揮，不料卻發生憾事，令人難以接受。