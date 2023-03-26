由大陸國務院發展研究中心主辦的中國發展高層論壇2023年年會，26日在北京開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席開幕式，宣讀大陸國家主席習近平賀信並發表主旨演講。丁薛祥強調，構建新發展格局是更加開放的國內國際雙循環，並提出5點倡議，以推動世界經濟穩定復甦。

財聯社報導，丁薛祥說，習近平主席專門發來賀信，充分體現了對中國發展高層論壇的高度重視。過去一年是大陸發展進程中極為重要的一年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們沉著應對國內外多重超預期因素衝擊，保持了經濟社會大局穩定。

丁薛祥表示，今年是全面貫徹中共二十大精神的開局之年，我們將堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高品質發展，凸出做好穩增長、穩就業、穩物價工作，實現經濟質的有效提升和量的合理增長，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

丁薛祥強調，對外開放是大陸的基本國策，是當代大陸的鮮明標識。大陸不斷擴大對外開放，不僅發展了自己，也造福了世界。我們構建新發展格局，決不是封閉的國內循環，而是更加開放的國內國際雙循環。我們將著力推動國內國際雙循環相互促進，積極擴大高品質產品和服務進口，與各國各方共用市場機遇。持續擴大市場准入，全面優化營商環境，落實好外資企業國民待遇，更大力度吸引和利用外資。

丁薛祥還說，要更加主動對接高標準國際經貿規則，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放，加快打造對外開放新高地，建設更高水準開放型經濟新體制。拓展和優化區域開放空間布局，鼓勵各地立足比較優勢擴大開放，促進東中西互動協同開放，助力推動區域協調發展。扎實推進高品質共建「一帶一路」，努力實現高標準、可持續、惠民生目標，為全球發展繁榮注入新動力。

丁薛祥表示，要攜手建設開放型世界經濟，在開放中共用機遇，在合作中應對挑戰，推動世界經濟穩定復甦。他提出5點倡議：一是加強國際宏觀經濟政策協調，避免政策激進調整產生嚴重負面外溢效應；二是堅持真正的多邊主義，為世界經濟復甦注入強大正能量，提供更多穩定性和確定性。

丁薛祥還說，三是深化國際科技交流合作，打造開放、公平、公正、非歧視的科技發展環境；四是打造綠色合作夥伴關係，加強清潔能源、低碳環保、汙染防治等領域合作，培育綠色發展新動能；五是著力推動共同發展，積極落實《全球發展倡議》，共建團結、平等、均衡、普惠的全球發展夥伴關係。