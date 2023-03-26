泰國前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）周五表示，無論泰國5月大選結果如何，只要他可以與家人共度餘生，他願意返泰服刑。

戴克辛在東京接受共同社採訪時說，經過多年在國外的流放生活後，他正在等待時機，今年可能會回到泰國。戴克辛在2006年的軍事政變中被趕下台，其先後流亡英國、日本；曾於2008年2月短暫回國，為自己面臨的數十項指控進行辯白；同年8月，他被泰國最高法院以其缺席聽證會為由，判處他兩年監禁；為避入獄，戴克辛再次離開泰國。

這位逃亡的前總理表示，即使與戴克辛派系結盟的反對黨為泰黨（Pheu Thai Party）在下次選舉中上台，他也不會尋求議會的特赦。他說，「我告訴我的女兒，不要讓黨為我尋求特赦的辦法，我不需要，因為那些反對我的人不會高興。」

戴克辛聲稱，回國服刑，他不會背叛那些一直為戴克辛政黨投票並為他而戰的支持者。他批評那些對其有偏見的制度，「這不代表我承認我做錯了什麼」。

73歲的戴克辛說，「我現在已經在大監獄裡服刑了16年，他們不讓我和家人待在一起」，「遠離祖國的生活，我已經受夠了，如果讓我在小監獄裡再受苦，也沒關係」。他補充，「這並不是我應該要付出的代價，但我付出，是因為我想和我的孫子們在一起。我應該要和子孫們共度餘生。」

這位2001年至2006年擔任泰國總理的民粹主義億萬富翁表示，他相信為泰黨將在5月14日的大選，取得下議院多數席位。戴克辛最小的女兒，35歲的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）預計將成為為泰黨的3名總理候選人之一。

貝東丹目前正懷著二胎，如果當選，她將成為該國最年輕的總理。在泰國大學進行的民意調查中，她是最受青睞的總理候選人。

戴克辛說，他的女兒貝東丹從小就跟他學習政治，已經為政治生活做好了準備。他自信認為，她會成為比他更好的總理，「我認為她比我更冷靜、更有耐心，而且她知識淵博。」

另外，戴克辛預測，為泰黨在下次選舉中，將至少獲得泰國國會500個席位中的一半，甚至可能多達310個席位，因為泰國人已經厭倦了現任總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）多年的統治。他還表示，即使為泰黨贏得大選，仍需與其他政黨組成聯合政府，但為泰黨與其政治敵人聯手的機會渺茫，例如親軍方的公民力量黨（Palang Pracharath）。

泰國大選後，國會眾議院500名議員外加250名參議員，將對總理人選投票，輸贏很大程度取決於軍政府任命的250名參議員。

泰國在2019年的上屆大選中，為泰黨贏得下議院最多議席。但公民力量黨提名的總理候選人帕拉育，最終以500票擊敗了當時獲得244票的反對黨候選人成為總理。

69歲的帕拉育20日解散國會，為大選鋪平道路。這位前政變領導人於2014年聯合軍方，推翻為泰黨領導的文職政府上台。

戴克辛表示，為泰黨這次大選也許不需要親軍方的公民力量黨幫助。他透露，數十名獨立的無黨派參議員，現已準備投票給獲勝的政黨。