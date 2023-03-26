台中市今年初才發生公車撞死行人的意外，使得行人安全備受重視，市議員陳俞融指出，去年1至11月，台中市發生的交通意外已造成41名行人死亡、為六都第二高，市府在追加預算中竟只編列600萬元改善行人安全計畫，作為不夠積極，恐難擺脫「行人地獄」惡名。

台中市政府交通局表示，市府持續檢討各路口行人交通情況，包括設置行人庇護島、畫設標線型人行道等，除今年已編列的工程預算，另再積極追加600萬經費加強行穿線照明、放大行人燈等，盼提升路口行人安全。

陳俞融拿出交通部統計查詢網的資料說，台中市行人交通事故造成死傷的數據，從前年1至11月有1555人、到去年同期上升至1624人；且去年1至11月全市行人交通事故死亡人數達41人，在六都中僅次於新北的46人，行人事故頻傳與人行道缺乏有著密切關係，民眾必須與車爭道，難怪容易衍生意外。

「市民連走路都有危險，市府還不重視行人安全？」陳俞融抨擊，交通局今年1月指全市標線型人行道設置達120處，但翻找資料發現，早在2016至2018年間、前市府畫設的標線型人行道已有87處，顯示盧市府4年來指增設33處，反觀台北市近8年來設置近2000條標線型人行道，市府的作為不夠積極。

陳俞融強調，市府今年編列600萬追加預算，將用於行人安全改善，但若細算，這筆錢僅夠施作16處行人庇護島，對於改善行人安全遠遠不足，呼籲市府應成立跨局處小組推動，從制度面、設施面全面檢視行人交通現況。

交通局指出，市府目前累計設置行人庇護倒有59處、退縮行穿線90處、標線型人行道117條及525處綠斑馬等設施，並針對全市29處行人流量大的路口設置行人專用時相，藉以降低人車衝突，後續也將滾動檢討各路口情況並逐步增設各項設施，同時透過道安會報的跨機關整合規畫相關設施改善。