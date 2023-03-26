洋基隊先發投手塞弗瑞諾（Luis Severino）可能連續5季出現在傷兵名單，他上周春訓登板對戰老虎之後，於訓練中發覺受傷，被診斷出是右側背肌輕微拉傷。總教練布恩（Aaron Boone）說：「他感覺那裡有一點緊繃，他隔天試圖再投，緊繃感覺還在，所以我們給他檢查。」塞弗瑞諾至少需要休養5至7日，恐怕趕不上開季。

塞弗瑞諾曾經是洋基最可靠的先發投手，2017年他繳出14勝6負，2018年創下生涯最高的19勝8負，但是從那之後開始就年年傷病。2019年開季前，洋基掏出4年4000萬美元續約，塞弗瑞諾隨即診斷出右肩膀旋轉肌發炎，接著是一長串的傷勢，該季例行賽只出賽3場。

2020年，塞弗瑞諾接受右手肘韌帶重建手術（Tommy John手術）導致球季報銷。2021年他因為韌帶手術復健而持續缺陣，然後在復健投球時弄傷鼠蹊部，復健鼠蹊部的時候再度受傷，直到季末才結束了他長達706天的傷兵，在2021年例行賽登板了4場。

2022年塞弗瑞諾終於正常出賽，他一直撐到7月中才再回到60天傷兵名單，出賽19場、7勝3負、自責分率3.18可以說相當不錯了。今年春訓他狀況極差，5場比賽被痛打15分，自責分率9.00，滑球和曲球都失去水準。塞弗瑞諾原先還想參加棒球經典賽（多明尼加），但是他顯然因為受傷太多而不被允許。

《紐約郵報》直言，對於塞弗瑞諾而言，最重要的字母不是ERA（自責分率），應該是MRI才對（磁共振造影），光是保持健康就是極大的難題。球迷更挖苦他說：「當塞弗瑞諾受傷的時候，你就知道例行賽即將開打了。」