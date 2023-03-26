縣長王惠美也現身表揚10位不畏逆境、奮發向學的家扶兒。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

曾是家扶基金會受助童的旅美台灣棒球員張育成，登上大聯盟舞台捐出球棒給家扶義賣，回饋社會、家扶基金會，彰化家扶26日舉辦「2023年彰化家扶自強兒少表揚典禮暨家扶兒才藝成果發表」，縣長王惠美也現身表揚10位不畏逆境、奮發向學的家扶兒，肯定面對生活困境不放棄夢想之堅毅精神，以大學長張育成為勵志學習的榜樣。

彰化家扶從26鄉鎮市扶助3000多名弱勢兒少中遴選10位，他們都生長於單親或隔代教養家庭，每個人背後都有一個豐富的成長故事，現場也撥放事蹟影片，講述每一個孩子珍貴動人的生命故事，讓現場民眾相當感動，響起如潮掌聲。

像是家住溪湖鎮就讀高三的瑄瑄，國中開始展露空手道潛能， 2022年底更代表國家出賽在土耳其舉辦的「世界青少年空手道錦標賽」闖進四強；秀水鄉年僅小五的小傑由母親獨力撫養，但其母親罹癌，小傑都會至醫院陪伴母親，跑腿照料三餐、幫忙梳洗，讓母親可以放鬆休息好好接受治療。

另外芳苑鄉的阿盛，國一下進入拳擊校隊，在教練與家人的鼓勵與家扶社工陪伴下咬牙挺過每次訓練，如今成為各賽事常勝軍，2022年獲得「全國總統盃拳擊錦標賽國男組75公斤級」冠軍。

家扶主任王震光表示：家扶每位孩子背後的人生勵志故事，都能激勵更多家扶兒以正向態度面對成長過程中的艱困挑戰。家扶每位在逆境中成長的孩子是既辛苦又孤單，他們必須不畏艱辛地成長茁壯，才會有著無限希望，讓改變，在貧困家庭中發生，就如家扶自立青年張育成就是家扶兒勵志學習的榜樣。