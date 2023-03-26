PONY全新街頭滑板鞋STREET系列，白橘／白藍／黑白橘三色，中性款，2980元。（PONY提供）

隨著氣溫逐漸攀升，也讓人感覺告別冬季、正式迎來春天。而紐約美式運動品牌PONY也在此時推出全新滑板鞋「STREET」系列，以全白鞋面搭配鞋子內裡點綴的撞色設計，凸顯春季的活力朝氣；另全民普發金也開放民眾上網登記，PONY同步於官方網站推「普發金加碼」活動，凡於活動期間消費不限金額，免登記即可抽6000元購物金，還可再享滿額現抵好康。

全新街頭滑板鞋「STREET」系列以簡約時尚的鞋型、全皮革的鞋面質感誕生的「STREET」滑板鞋系列，更點綴上電繡經典V勾LOGO，結合鞋子內裡的撞色搭配，在各處皆注入令人驚喜的元素。PONY 街頭滑板鞋STREET系列本季共推出白藍、白橘及黑白橘三款配色，皆為中性尺碼，經典全白或是白與黑的配色，在日常穿搭上也能與身上的服飾配件相互搭配，可說是一雙怎麼穿都不會出錯的安全款。

即日起至4月15日止，凡於PONY官方購物網站消費任一筆不限金額，免登記即可獲得一次抽獎機會，有機會抽中PONY官網購物金6000元，消費越多筆抽獎機會可累加！活動期間全站當季新款PONY潮鞋全面8折起，結帳再享滿3千現折300元、滿6千現折600元的雙重優惠。