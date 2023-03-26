國際扶輪3461地區目前有65個分社、逾3000名社友，在地區總監楊迺津的號召下，扶輪社和市府緊密合作、公私協力，長期致力於社區服務、關懷弱勢與預防小兒麻痺，凝聚社友共識與向心力、濟貧送暖，推動許多公益活動；22-23第6屆年會於26日於中興大學惠蓀堂登場，現場逾千人參與，展現扶輪社友服務的社會精神。

市長盧秀燕到場祝賀表示，過去1年是很辛苦的一年，疫情之下，各行各業面臨許多困難與挑戰，疫情趨緩後，還有油、電及物價調漲問題，感謝扶輪社友仍堅定響應公益，也舉辦許多公益活動關懷兒少，與市府共同打造台中成為有愛城市。

盧秀燕細數過去1年中，國際扶輪3461地區社友淨增長161位、國際扶輪基金捐獻達到100萬美元、中華扶輪教育基金捐款高達660萬元，另扶輪之子共資助1552位學子超過1800萬元，生命橋樑助學計畫也募集220萬元，由地區帶領各社參與的服務計畫總金額超過3000萬元，疫情期間各行各業受到衝擊，扶輪社友改善世界的熱情與向心力、有增無減，令人敬佩。

社會局長廖靜芝表示，國際扶輪3461地區總監楊迺津是一位非常專業優秀的女性，凝聚社友們的向心力，服務社會大眾。過去1年，感謝扶輪社捐贈復康巴士、參與弱勢兒少關懷支持計畫、生命橋樑助學計畫、提供醫療支援與水資源改善及推動校園反毒宣導等，共同參與市政建設，市府持續與扶輪社攜手同心，全力守護和建設台中，讓台中成為更溫暖有愛的城市。