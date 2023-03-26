宏都拉斯26日與中華國民斷交，雙方82年外交關係正式畫下句點，中國則在斷交消息出來後不久，即宣布與宏都拉斯建交。我邦交國僅剩13個，政府兩岸、外交政策是否出問題？台北市長蔣萬安26日表示，政府應盡最大力量確保中華民國利益。

吳釗燮今日上午在宣布斷交記者會上表示，宏國去年提出3點金援要求，分別為協助蓋一間4500萬美元的醫院、3億美元的水壩及吃掉宏國20億美元的債務，今年3月宏國外長雷依納（Eduardo Reina）再度寫信，將相關要求的金額提高為9000萬美元、3.5億美元及20億美元的國債，總計24.5億美元。

吳釗燮強調，我方給予友邦協助時並非單純給錢，而是以計畫為導向給予協助，「我想直接給錢這種方式就有點像賄賂！」

針對台宏斷交，台北市長蔣萬安26日出席「台灣燈會在台北—志工感恩會」並未給予正面回應。媒體追問，是否認為政府兩岸、外交政策出問題？蔣表示，政府應盡最大力量確保中華民國利益。