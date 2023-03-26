捷克眾議長艾達莫娃珍惜與台灣的關係。（吳佩蓉攝）

宏都拉斯宣布與台灣斷交，立法院長游錫堃今（26日）陪同捷克眾議長艾達莫娃訪問團參訪宜蘭；游錫堃說，面對中共的霸權打壓，一心一意想併吞台灣，要更珍惜自由民主，雖與捷克不是邦交卻是民主同盟，要相惺相惜；艾達莫娃說，台捷歷史關係已超過30年，在台和其他國家斷交下，更珍惜彼此友誼。

游錫堃今陪同艾達莫娃訪問團一行人到宜蘭參訪，面對媒體詢問時，游錫堃說，面對中共的霸權打壓，台灣是對立面，什麼事情都可能發生，看到中共在國內種族滅絕，沒有人權及法治自由，應該更要珍惜台灣不簡單的自由民主，大家知道 中共對台灣是一心一意併吞，所以國人要更團結。

他進一步感謝捷克朝野，此行訪問團超過160人，其成員有總統辦公室代表、總理辦公室代表及各部會辦公室代表，包含地方政府單位等，宛如捷克中央政府的縮小版，可見捷克對台灣的重視與友好，他們覺得台灣自由民主的可貴，雖沒有邦交，卻是民主同盟，彼此相惺相惜，此次參訪深根台捷彼此關係且茁壯。

艾達莫娃說，為了維護民主與自由，一定要鬥爭，這方面覺得台捷兩個國家的歷史背景很相同，也是他們非常支持台灣的主要原因之一，將台灣視為重要友邦國家，遂此次才會率領這麼多人訪台；並指出捷克與台灣歷史關係已超過30年，所以在台和其他國家斷交下，更珍惜彼此的友誼。