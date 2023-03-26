新北市長侯友宜（右2）26日與在地的學童共同種下茄冬樹，宣告「陸海空植樹」計畫啟動。（張志康攝）

新北市農業局今年起與中興大學合作，透過無人機到人力難以企及的地區播撒樹種。（新北市農業局提供／張志康新北傳真）

繼去年推動全國首創「新北山海造林計畫」後，新北市長侯友宜26日在新北市貢寮龍門運動公園宣布，新北市今年將山海造林計畫升級，與國立中興大學及農業科技團隊合作，加入了應用無人機撒播種子造林，讓新北境內造林復育無死角。

新北市去年推動「新北山海造林計畫」，每年種植4萬棵樹、復育500株珊瑚，由山到海增加藍綠碳匯。新北市農業局今年起，與國立中興大學及農業科技團隊首度合作，結合中興大學執行崩塌地植生治理經驗及農業科技公司無人機技術，運用無人機至人力難以到達區域，如自然崩塌地或森林火災發生地撒播原生先趨樹種-臺灣赤楊種子，在石碇自然崩塌山區撒下超過300萬粒赤楊種子，讓崩塌地或林火復舊地能快速恢復植生，維護山林與生態。

侯友宜表示，新北市的森林覆蓋率已達76％，今年在「新北山海造林計畫」的基礎上，推出「陸海空植樹」。運用無人機在難以到達的區域撒播植物種子，加速崩塌地或林火復舊地的復育，維護山林與生態。也希望能夠透過這次的活動，把傳承、永續、共好的觀念傳遞給年輕的學子，讓新北市的環境生態更好。

侯友宜也在貢寮龍門運動公園與在地學童、里民、志工及民間團體共同種植88棵茄冬樹與3600株臺灣百合，並宣告「陸海空植樹」啟動，活動同時也將臺灣原生赤楊種子遞送到在地學童手上，象徵環境永續傳承。

侯友宜表示，新北市推動「農業健康市／式」政策，透過山海造林計畫，促進環境生態健康，讓農業永續經營，符合聯合國SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals），今年度更將計畫拓展到空域，新北也是為全臺22縣市中，第一個運用無人機造林的地方政府。

新北市農業局強調，植樹造林不是一天性的活動，而是落實在我們生活的每一天，種下永續樹木，不只是給下一代生生不息的力量與希望，更是透過身體力行，珍惜臺灣這塊美麗的寶島，一起創造永續共好的未來。