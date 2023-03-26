日本首相岸田文雄今天出席防衛大學校（National Defense Academy of Japan）畢業典禮致詞時說，「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」，對東亞區域局勢表現出強烈危機感。

日本電視台（Nippon TV）報導，岸田說，在日本周邊國家或地區，明顯出現強化核武及飛彈能力、迅速擴充軍備及藉由武力片面改變現狀的嘗試，「今天的烏克蘭可能是明天的東亞」。

他也談到上週訪問烏克蘭說，直接且親眼目睹了俄羅斯侵略烏克蘭的慘劇，「為了不讓慘劇再度上演，必須要及早阻止侵略」。

日本放送協會（NHK）報導，岸田說，有必要繼續提供烏克蘭支援、確實制裁俄羅斯，及堅持以法治為基礎的國際秩序。

他說，日本今年身為七大工業國集團（G7）輪值主席國，要透過5月廣島峰會等機會展現主導G7團結及守護國際秩序的決心。

富士新聞網報導，防衛大學校今年度畢業生共446人，排除已決定不服役的46人外，其餘畢業生將分發到陸海空自衛隊擔任領導幹部。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120326