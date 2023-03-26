龜山分隊林郁馨和陳怡靜成功救援全靠平時扎實的訓練。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山分隊林郁馨和陳怡靜成功救援全靠平時扎實的訓練。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山分隊林郁馨和陳怡靜成功救援全靠平時扎實的訓練。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山分隊林郁馨和陳怡靜成功救援全靠平時扎實的訓練。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山分隊林郁馨和陳怡靜成功救援全靠平時扎實的訓練。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山分隊林郁馨和陳怡靜揹著30公斤的裝備從火場救出近90公斤重傷男。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山分隊林郁馨和陳怡靜揹著30公斤的裝備從火場救出近90公斤重傷男。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山分隊林郁馨和陳怡靜揹著30公斤的裝備從火場救出近90公斤重傷男。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

龜山分隊林郁馨和陳怡靜揹著30公斤的裝備從火場救出近90公斤重傷男。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

巾幗不讓鬚眉！桃園市龜山區一處4層樓公寓，23日清晨發生火警，造成3名民眾受困，其中51歲陳男慘遭火吻、傷勢嚴重，2名女消防員衝進火場見狀，不顧陳男重達90公斤，抓起陳男手腳，一路從起火臥室穿越重重障礙抬到梯間，轉身又衝進火場滅火，聞訊者無不豎起大拇指欽佩不已。

龜山區一處4層樓公寓，23日清晨6點多發生大火，消防人員獲報派出9車20人，到場發現是1層有2戶的老公寓，4樓頂樓戶的陳家起火，因屋內堆放大量雜物和家具，不僅加劇火勢，也阻礙救援和逃生。

正好被分配擔任正副瞄子手的龜山分隊林郁馨和陳怡靜，入室搶救時驚見83歲陳父、75歲陳母和51歲陳子都受困臥室內，其中陳子傷勢嚴重，2度燒燙傷面積達90％，一同使用「肢端搬運」，徒手抓住陳男手腳環抱救出，一路從起火房間抬到相對安全處，交由其他消防員接手搬運下樓，隨即又拾起瞄子，重返起火房間滅火，不到10分鐘就將火勢壓制並撲滅。

陳家高齡父母輕傷，送聖保祿醫院預防性治療。陳男就沒那麼幸運，雖然救出時意識清楚，急送林口長庚急救，但仍因全身2度燒燙傷面積達90％，當天下午就宣告不治。

英勇救援的林郁馨和陳怡靜，正好是龜山分隊「唯二」女性消防員。林郁馨是98年消防特考班的畢業生，有11年的年資；陳怡靜是102年消防特考班的畢業生，有8年的年資。

陳怡靜表示，當時看到患者情況非常危急，就立刻決定用肢端搬運將他帶至相對安全區。她們說，雖然過程很辛苦，但是平時都進行專業的搶救及體能訓練，所以沒有遇到太大的困難。2人謙虛說，不覺得自己做了什麼了不起的事情，只是盡了自己的本分。

龜山消防分隊長黃彥璋說，2位女性消防員平時訓練非常精實，除了要學習各種消防技能和知識外，還要進行高強度的體能訓練。她們要穿著重達將近30公斤的消防裝備，執行滅火、救援、強制入室等模擬訓練，平時還會利用分隊的健身器材做各種重量訓練，訓練強度完全不輸給男性消防員。

黃彥璋強調，入室救援時身上裝備就達30公斤，還要扛90公斤的重傷男子出來，沒有紮實的訓練根本不可能做到。林郁馨謙虛表示，這些訓練都是為了讓自己在任何情況下都能夠安全且有效地執行任務：「火場的無情並不會管你的性別為何！」充分展現巾幗不讓鬚眉的風範。

黃彥璋提醒民眾，要注意家中物品的整理和清潔，避免堆積過多的易燃物。此外，也要定期檢查電器和電線的狀況，避免因短路或過載引發火災。另外，家中要安裝並定期測試住宅用火災警報器，並制定並演練火災逃生計畫，以增加生存的機會。