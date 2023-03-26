解封開放國境後，很多民眾到外交部雲嘉南辦事處等候申請照護。（廖素慧攝）

疫情解封後，出國潮湧現，外交部雲嘉南辦事處近期申辦護照人潮爆增，約是解封前的1倍案量，原本收件4天後可領照，現在延長至10天後領照，且現場排隊人潮多，雲嘉南辦事處鼓勵民眾預約時間送件，以免排隊久候。

外交部雲嘉南辦事處副處長林文俊指出，去年9月、10月疫情趨緩，國境管控初步放寬時，每天約有7、800件申辦護照，今年3月以來申 辦護照已增加至每天約1300件，幾乎是增加1倍的案量，大多數是嘉義縣市民眾直接到該處臨櫃申請護照，台南及雲林地區民眾多用郵寄申請。

林文俊說，疫情以前，該處的人力能提供收件後4天領取護照，疫情初解封後，申辦護照量增加，變成收件後6天，目前案量倍增，領照再延長至收件後10天。

林文俊還說，為了提供快速領照服務，該處已在平日、周末加班趕製，並增聘人力，提升收件及處理的量能，力求讓所有民眾都能在出國前取得護照。

林文俊表示，短期內不出國者可以避開目前申辦護照的高峰期，近期要出國的民眾若要申辦護照，可先上網預約，依照預約時間送件，或委由合格旅行社代送件申換，以免排隊久候。

首次申辦護照的民眾，可利用嘉義市政府於2020年與外交部雲嘉南辦事處合作推出的「首次申請護照親辦一處收件全程服務便民措施」，持證件、照片直接到戶政事務所辦理，自繳費起14個工作天後，即可依選擇領照方式領照。