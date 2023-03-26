《天道》卡司陣容堅強。（三立提供）

暌違8點檔12年的演員林秀玲加入三立最新戲劇《天道》，久未演出台劇的她都在照顧孩子，笑說自己是這部戲的新人。同劇組的謝承均、江國賓、況明潔都和林秀玲合作過，謝承均演過她的兒子，江國賓則常常演她的老公，而況明潔先前在《台灣阿誠》中演林秀玲的媳婦，這檔戲2人是情敵，終於變成平輩。

謝承均和江國賓常演父子，2人第一次牽起父子情是在2010年的《家和萬事興》，謝承均透露第一場戲看到江時會發抖，因為他的臉很臭，後來常演父子逐漸熟稔，私下都叫他「爸爸」；江國賓打趣回：「私底下我也叫他兒子啦！但我們只相差四、五歲，他不會不好意思嗎？」最近忙著念佛修行的岳虹也加入演出，以前和江國賓演過夫妻，希望這回有機會折磨他。

而況明潔常被江國賓嫌棄台語說得爛，不過她的台詞常有一堆台灣厘語，難度很高，她也先向編劇求饒，希望編劇放過她。《天道》是三立30周年復仇大戲，故事主軸描述所謂命運，雖是天定卻也離不開人為，命運由我不由天，也就是有仇必報，不是不報，是時候未到。卡司集結謝承均、GINO、苗可麗、王振復、陳珮騏、江國賓、張銘杰、林秀玲等超強陣容。