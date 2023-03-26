高雄一名男子去年6月某日晚間在電話中得知女友在外喝酒唱歌，不滿之下用手機拍下A片畫面，畫面中是一名女子口交至對方射精，男子邊錄影片邊說「妳要像這樣幫我用知道嗎，這就是妳今天的功課，如果學不會妳就皮癢」，稱當晚就要去找對方驗收，法官依恐嚇危害安全罪，處拘役30日。

判決書指出，男子去年6月30日晚間打電話給邱姓女子，邱女說證在外頭唱歌喝酒，男子聽候心生不悅，先在電話播放電視中女性為男性口交至射精的影片，再用手機拍攝該電視畫面，男子還說「像這樣會不會，快學好喔，卡認真學」，還說今晚要去驗收，「我今晚要去找妳試試看，知道嗎，若不認真學妳就慘」。

男子要求邱女「妳要像這樣幫我用知道嗎，這就是妳今天的功課，如果學不會妳就皮癢」，邱女在LINE看到影片後心生畏懼，決定提告；法官審酌男子為成年人，不以理性和平方式解決自身情緒，竟傳送影片恫嚇女方，衡量男子事後坦承犯行，而男子109年間曾有毒品前科。

法官判男子依恐嚇危害安全罪，處拘役30日，如易科罰金，以新臺幣1仟元折算一日。