張宇騏成立台灣公益廚師協會赴全台各地舉辦義廚活動，獲表揚為優秀青年。（呂筱蟬攝）

李宜靜擔任三軍總醫院上尉副護理長，在新冠肺炎期間盡心照顧患者，獲桃園優秀青年表揚。（呂筱蟬攝）

青年節將至，中國青年救國團桃園市團委會26日表揚社會及學校優秀青年共45位，其中43歲的張宇騏2020年成立台灣公益廚師協會擔任理事長，足跡遍及全台也結合食農教育，舉辦超過50場義廚活動；30歲的李宜靜則是三軍總醫院上尉副護理長，在八仙塵爆及新冠肺炎疫情期間，付出心力照顧患者獲得肯定，大家在不同領域中發光發熱貢獻所長，讓社會更美好。

張宇騏從事廚師工作16年，他說，自己出身在小康家庭，出社會後在熱炒店擔任廚師工作，抱持著回饋的心，希望能為社會多做一點事情，於是在2020年成立台灣公益廚師協會，號召有志一同的愛心人士，走遍全台安養院、育幼院等舉辦義廚活動，也會前進偏鄉，結合食農教育舉辦課程讓弱勢學童有不同的生活體驗，目前協會中有474位成員，8成以上是飯店及餐廳廚師，其餘2成則是志工協助活動庶務等。

他也說，近期因航空城計畫大園地區許多住戶搬遷還有學校將廢校，5月10日將號召15所學校參與，在后厝國小舉辦食農教育結合母親節慶祝活動，屆時將指導學童做出色香味俱全的料理獻給辛苦的媽媽，未來也希望結合更多創意舉辦不同的公益活動。

李宜靜學生時期則對軍校嚮往，畢業後先後在三軍總醫院的加護中心及急診室服務，她說，在新冠肺炎疫情嚴峻期間，有大量病患湧入急診室，當時社會氛圍對於染疫極度恐慌，原有的檢傷系統不堪患者湧入負荷，自己則協助改善流程加速患者分流，每天穿著8小時以上的兔寶寶防護裝備，雖然很辛苦但是也全心付出，也因為站在第一線細心照顧確診重度患者及病童，也讓她榮獲國防部頒發防疫紀念領結。

另外李宜靜也曾照顧八仙塵爆傷患，協助許多重度燒燙傷患者復健，過程中看到患者忍痛換藥復健過程給予鼓勵與勇氣，也是印象深刻的經驗。她也說，身為軍人也從事醫護工作，期許自己能竭盡所能照顧更多人的身體健康。

桃園市長張善政參與活動時笑稱，早年自己與新北市長侯友宜一起獲頒十大傑出青年獎章，「不知道侯友宜當年有沒有想到，未來自己可能會變成將來的總統」，也期許獲獎青年彼此間可保持聯繫，未來可在青年節活動時回來分享人生經驗。