台南地檢署25日公布學甲區聞人王文宗為學甲88槍擊案幕後主謀，民進黨支持者炸鍋整晚瘋傳王文宗去年輔選謝龍介參選台南市長的影片，指兩人關係匪淺，謝龍介26日出面斥綠營轉移焦點，反指「台南市長黃偉哲曾2度拜會王文宗」，「台南地檢署檢察長葉淑文辦太深入才被民進黨換人」。

謝龍介去年台南市長競選期間，連續炮轟民進黨執政的台南市陷入「官、商、黑、金、槍」疑雲，南檢25日公布學甲88槍擊案幕後主使者為王文宗，綠營支持者狂傳王文宗幫謝龍介輔選影片，猛轟2人是「哥倆好、黏條條」。

謝龍介26日出面回應民進黨抹黑與轉移焦點，聲明王文宗未擔任他競選期間任何職務，因學甲人對光電產業厭惡，王文宗贊同自己為沿海居民反應居住正義，「才會多幫我一點」。

謝龍介指王文宗是學甲區地方聞人，與藍綠各黨派都交好，自己參選當然希望支持選票越多越好，不會與王文宗切割。

謝龍介舉前無黨籍議員謝財旺與前民進黨中執委郭再欽為例，指2人都是民進黨關係密切人物，在當地與王皆有深厚交情。他指出，王文宗曾幫謝財旺成立競選總部、郭再欽過去還為王賄選遭逮，證明王的個人交誼不分藍綠。

對王文宗遭列學甲槍擊案主謀，謝龍介表示支持檢調嚴查嚴辦。他質疑南檢辦此案太深入傷到民進黨，造成台南地檢署檢察長葉淑文遭換，「換人有太大的貓膩」。

台南市政府回應，去年10月慈濟宮「上白礁」獲文化部公布為無形文化資產，黃偉哲前往寺廟貼紅紙表達祝賀。今年初造訪慈濟宮，也是過年期間的拜廟活動。王文宗在去年台南市長選戰中，公開陪謝龍介掃街拜票，十分明顯。外界勿將民間宗教與競選兩種活動刻意混淆。

台南市長黃偉哲表示，台南市有打擊犯罪的決心，拒絕被汙名化。王文宗擔任過國民黨的中央委員，還捐款給國民黨、擔任朱立倫競選總統的後援會長，呼籲國民黨別打烏賊戰，朱立倫應公開說明不要切割。