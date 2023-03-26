現代人壽命延長，退休後還想享受人生，骨科醫師表示，人體在30歲後肌肉就會逐年加速流失，因此民眾要趁年輕時就留住肌肉量，包括要吃夠熱量、補充蛋白質及維生素D，但有些人誤信不吃肉可養生，導致蛋白質攝取不足，讓肌肉流失，一旦出現肌少症，容易跌倒、骨折，甚至連起身都困難。

亞東醫院骨科醫師陳鈺泓在其臉書粉專表示，人體在30歲後肌肉就會逐年加快流失，若年輕時未保養，導致年長後的肌少症，退休後生活品質會大打折扣，例如容易跌倒、骨折，嚴重者連起身、握住東西都困難。他提供4招預防肌少症的方式。

1. 吃夠熱量：若食慾差或吞嚥困難，會導致營養不足、沒有體力，且加速肌肉流失。若增加食物的色香味，可吸引長輩進食，也可以多切成小塊或製作成液體狀，來增加長輩食用的分量。

2. 補充充足蛋白質：很多長輩以為不吃肉可養生，這是錯誤的觀念，人體需要足夠蛋白質以保護肌肉；若擔心攝取過高脂肪，可用白肉取代紅肉，或使用蛋白質補給品，如高蛋白。

3. 補充維生素D：維生素D可減緩肌肉流失、維持骨骼健康，建議平時多曬太陽，或多吃深海魚，如鮭魚、鯖魚，均含豐富維生素D。

4. 維持運動習慣：適當重量訓練可維持肌肉、避免肌肉流失。