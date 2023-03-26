侯友宜期勉獲獎的72名青年，表揚是榮譽也是責任，希望大家一起為國家多做事。（呂健豪攝）

救國團今（26）日舉辦新北市青年行動年會暨優秀青年表揚大會，共有72名新北市優秀青年獲得表揚，新北市長侯友宜也親自到場致詞，他勉勵所有獲獎的青年，獲得表揚是一種榮譽更是一種責任，特別是在今天中華民國與宏都拉斯斷交，每一個國民都是外交官，要通力合作來跟全世界的國家對話、交流、合作。

本次表揚活動，由各界賢達共同評選出24名社會優秀青年，另有各校推薦，分別是12位新北市大專學校優秀青年及36位新北市國高中學校優秀青年，總計72人獲得表揚。

侯友宜致詞時表示，自己在40多年前也參加很多救國團活動，都留下深刻印象，在當中除了學習與人的相處之外，更學會如何在困境中靠團隊贏得勝利，不僅讓自在未來職場中能夠不斷接受更多挑戰，也有幸在1984年獲得十大傑出青年將章，而當年還有一位得主，就是現在的桃園市長張善政。

侯友宜說，雖然張善政當時是台大的副教授，自己則是刑警，各自在不同的職位與人生方向，但都是在救國團的鼓勵下，讓他們一步一腳印走到今天，所以他也鼓勵在場所有獲獎青年，不要忘了得到這個獎項是大家的肯定與激勵，也會帶著自己的夢想與別人的鼓勵和期待更有力量往前走。

侯友宜也提到，在表揚大會舉辦的今天，與中華民國有82年邦交情誼的宏都拉斯與我國斷交，這些年來就是靠許多第一線的外交官與民間友人大家通力合作，才能讓中活民國在國際上被看到。

所以在這個困難的時刻，侯友宜期許所有優秀的青年，每一個國民都是外交官，要通力合作來跟全世界的國家對話、交流、合作，讓國家被全世界看見、肯定，讓台灣在世界的潮流裡永遠屹立不搖，找出新的道路，這些都要靠代表國家未來與希望的年輕人一棒接一棒齊心齊力來努力。

最後侯友宜告訴72位獲表揚的優秀青年，這是一個榮譽更是一個責任，這個責任大家一起扛，一起為國家多做事，讓國家永續發展，「期待明天會更好，因為有你們。」

青年局長錢念群表示，青年其實樂於為社會服務，青年局會持續攜手各方熱心青年，擴大社會的正面力量。