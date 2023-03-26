桃園一隻狒狒逃脫多日，在桃園各區逛大街，引發民眾恐慌，加上外傳狒狒是六福村逃出來的，六福村為此大舉清點1百多隻狒狒弄得人仰馬翻 ，許多臉書粉專小編跟風發「狒文」，清點自家動物有沒有短缺逃脫，國立故宮博物院今天也發文，表示在故宮文物庫房裡發現狒狒，躲在院藏四庫全書寫本《本草綱目》中，描述狒狒見人就笑，別名「人熊」。

國立故宮博物院的臉書小編今天發文，指故宮也有狒狒，16世紀晚期文人李時珍編著的博物百科著作《本草綱目》，在「獸部．寓類怪類」篇章中，收錄「狒狒」資訊、畫出狒狒外觀，書中不只一次提到狒狒會「迅走」，跟那隻已經跑遍大半個桃園的狒狒狀況很符合。

《本草綱目》記錄狒狒有許多別名，像「梟羊」、「野人」、「人熊」等。(翻攝自國立故宮博物院FB)

故宮表示，《本草綱目》也提到狒狒見人就笑，還畫了一張狒狒詭異的露齒微笑圖，但小編提醒，看到真的狒狒千萬不能露齒笑，會讓狒狒以為是在恐嚇牠。

狒狒圖，清乾隆間寫文淵閣四庫全書本《本草綱目》第九冊。(翻攝自國立故宮博物院FB)

故宮指出，書中還記錄狒狒有許多別名，像「梟羊」、「野人」、「人熊」等，其中「人熊」到現在還有在用，根據20世紀初期日籍語言學家小川尚義編著《臺日大辭典》記載，臺灣漢人的台語裡，狒狒就唸作「ラン ヒム」（lâng-hîm，人熊）。