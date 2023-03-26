中台科大健康服務團隊及蕭榮隆、李政鴻兩位醫師也在大里區新仁里為居民提供健康檢測、衛教宣導等專業醫療服務。（李天生提供／馮惠宜台中傳真）

中台科大健康服務團隊及蕭榮隆、李政鴻兩位醫師也在大里區新仁里為居民提供健康檢測、衛教宣導等專業醫療服務。（李天生提供／馮惠宜台中傳真）

揮別疫情陰霾，醫護持續走出白色巨塔守護民眾健康，台中榮總今（26日）在西區草悟道舉辦「市民健康、中榮守護2023健康嘉年華」 召集院內17個部科設置攤位提供健康服務；而中台科大健康服務團隊及蕭榮隆、李政鴻兩位醫師也在大里區新仁里為居民提供健康檢測、衛教宣導等專業醫療服務。

假日醫師好忙 台中榮總行動醫院開進社區

台中榮總舉辦市民健康嘉年華活動，透過話劇演出、有獎徵答等將健康議題推廣到社區，現場召集包含心臟科、泌尿科等17個部科設置攤位提供包含1分鐘心律篩檢、乳房健康資訊、骨鬆檢查及口腔、大腸癌篩檢等活動，現場亦有闖關抽獎活動，獎品內容有心臟電腦斷層、低劑量肺部篩檢、癌症防護檢查等豐富獎項，現場吸引超過1500名市民參與，活動熱鬧非凡。

台中榮總院長陳適安表示，台中榮總是中部地區最優質的醫學中心，盼透過這種接地氣的健康嘉年華活動，幫路過的民眾藉由簡易的醫療工具做健康服務，及早發現身體警訊，才能及早就醫治療，市民的健康中榮來守護。

另，中台科技大學結合台中市議員李天生服務處、大里區新仁里長洪家裕辦公室、社團法人台中市十九甲奉聖媽祖協會26日也在到大里區新仁里進行社區醫療服務，由中台科大邀集校內醫護相關科系師生組成一支專業健康服務團隊，在現場提供視力檢測、骨密度測量、血壓血糖尿液篩檢、甲狀腺超音波檢測、口腔衛教、手眼協調與彩虹鐘遊戲等多元專業醫療服務，並邀請醫師校友蕭榮隆、李政鴻現場義診。