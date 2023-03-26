近年來物價飆漲，不少餐飲業紛紛喊漲，連鎖咖啡品牌怡客咖啡表示，因應成本大漲，決定明（27）日起開始漲價，部分餐點調漲5至15元不等，實際調漲的品項和漲幅明日才會公布，許多網友看到公告後，紛紛力挺店家，認為人事成本、房租、材料等都在漲，調整售價是合理的。

怡客咖啡昨（25）日於臉書粉專公告，疫情和通膨等種種因素，已努力透過各種方式減少成本飆漲帶來的衝擊，堅守維持原有的價格，但早已入不敷出，這次真的擋不住了，將於明（27）日起針對部分餐點調漲5至15元不等，飲品則暫不調漲，調漲內容與幅度明日才會公布。

連鎖咖啡品牌中路易莎最早漲價，今年1月20日起調整餐食及部分飲品價格，平均漲幅約7％，怡客則是第二家漲價的業者，至於Cama、85度C、伯朗等還在苦撐，暫時沒有漲價計畫。

針對怡客咖啡調漲，網友在貼文下方留言支持店家，「漲吧！不要倒就好，丹堤一間間關了，怡客再沒的話，就沒地方跟朋友喝咖啡聊是非了」、「人事成本、房租、材料等，漲價是合理的」、「漲價沒關係」、「合理漲價都可以接受」。