世界棒球經典賽打得精采，由中華職棒各隊啦啦隊組成的經典女孩也成焦點，中天綜合台《同學來了》27日晚間9點播出棒球啦啦隊Rakuten Girls、Dragon Beauties，與籃球啦啦隊Formosa Sexy及Pilots Crew一起同場較勁。

難得同台的啦啦隊員卻火藥味十足，像是梓梓一登場就展現性感舞姿，讓在場來賓血脈賁張，張立東更誇讚：「一直以來我都是追棒球，因為她們應援的舞風比較可愛，但我後來看籃球，發現她們除了可愛還兼具性感！」

但安心亞對梓梓和張立東的緋聞比較好奇，張立東連忙澄清：「這有點害到女生的清白，我們是節目玩遊戲，所有主持人一起睡在百貨公司。」但這說法讓安心亞聽不下去：「你就有點肩膀承認吧！」

阿Ken則直接向梓梓提問張立東是否有機會？梓梓大方回應說可以考慮，但張立東卻很緊張：「就八字沒一撇，很多新聞都是他在那邊亂講的！」節目上阿Ken直接為兩人製造挑戰情侶仰臥起坐的機會，不料原本信心滿滿的梓梓一和張立東對視就變得很害羞：「燈太亮了，我怕會覺得很尷尬，他眼睛一直盯著我都沒有離開過我。」阿Ken一聽打趣接話：「你們習慣關燈？」