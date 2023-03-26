楊小黎打扮成可愛的魔女琪琪，直呼是圓夢了。（陳俊吉攝）

楊小黎日前貼出比基尼照片，是她少見的清涼美照。（摘自臉書）

楊小黎26日出席電影《魔女宅急便》21周年重映「台灣の魔女琪琪見面會」，她22年前就讀國中、正值青春的13歲，就擔任台灣中文版魔女琪琪的配音，她25日深夜12點才從帛琉飛回台灣，從在海邊拍攝比基尼辣照，瞬間切換裝扮成可愛的魔女琪琪，直呼興奮到失眠一晚，「都30幾歲還能裝扮成這樣，算是圓夢了！」

前幾天楊小黎人在帛琉，貼出多張比基尼辣照，她形容這趟是人生中穿最多次比基尼的一次，「我是一個怕水的人，也不太敢穿太少出現在大家眼前，這次瘦身花了很多功夫。」長輩是否有阻止？她笑說：「媽媽倒是說我泳褲可以拉低一點，弄得像是丁字褲，再把事業線擠深一點。」

楊小黎說或許是年紀到了，以前對床戲、大尺度的戲都有點抗拒，最近有收到一個劇本，尺度比較大，決定放手挑戰，「我現在尺度應該是三點不露，其他都可以。」透露新戲將會有床戲跟裸露的演出，是比較暗黑的角色，更是首度嘗試這種大尺度的戲碼。

聊起當年聲飾魔女琪琪，楊小黎說那是自己第一次擔綱動畫主角配音，接受王景平老師的執導，曾一句台詞錄了1小時，重複了40次，「日方非常嚴格，我才13歲，懼怕跟熱情的情緒很難掌握，總共配了快一周，有些啜泣的聲音，王景平老師說如果我真的沒有很難過，觀眾都看得出來，所以我都真的在配音室哭。」是否小小年紀有被老師責備？她笑答：「有被柔性勸導！」

楊小黎說因為自戀，所以看過30幾次中文版《魔女宅急便》，每次聽到自己小時候的聲音都覺得很奇妙，而且她跟宮崎駿很有緣，主持過《宮崎駿動畫配樂》交響音樂會，也曾為多部吉卜力經典動畫主角如《龍貓》「小梅」草壁梅、《心之谷》月島雫配音。