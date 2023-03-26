人氣女星Albee（范乙霏）過去曾是節目《我愛黑澀會》的固定班底之一，甜美臉蛋加上火辣身材，還有爽朗不造作的個性，讓她就算在《我愛黑澀會》收官後，仍活躍於各大綜藝節目。近日，她曬出如同MV的火辣小短片，美翻不少網友。

范乙霏近日曬出火辣短影片，她不但將平日的工作花絮與日常生活剪輯在一起，還配上知名愛情電影《樂來越愛你》配樂「Someone In The Crowd」，只見她在影片中轉換不同場景，換了好幾套不同造型，其中她只穿上綴滿亮片黑Bra造型的戲服，白皙的上圍呼之欲出，下身則穿上銀色的緞面蓬裙，她不僅對著鏡頭露出燦爛的微笑，還俏皮轉了一圈，彷彿在拍攝MV一般，美翻不少網友。

此外，范乙霏除了揪身旁的親朋好友一起做表情拍片，在影片結束前還加碼對嘴：「Someone In The Crowd」，並在配文中寫道：「Someone In The Crowd差點被美死」，被電暈的網友們紛紛留言表示「為什麼這世界只剩妳一個女神了」、「直接被美死」、「真的被美死」、「不要再發了，用掉兩條命了」、「加上音樂看好像是迪士尼舞臺劇一樣」、「Albee 能可愛甜美又性感愛死了」、「剛齁呦，妳怎麼那麼美好犯規，我好喜歡怎麼辦」

事實上，Albee才在日前分享居家起床影片，只見她身穿黑色細肩背心搭真理褲，使她渾圓半球及修長美腿全見客，尤其是在刷牙時狂晃傲人上圍，吸引2萬多人朝聖，她曾透露保持體態的秘訣，像是愛吃地瓜、多攝取水果、無糖豆漿和無糖紅豆水，加上跑步、健身的運動習慣，瘦成一道閃電卻又不會縮胸。