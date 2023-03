人氣女星Albee(范乙霏)過去曾是節目《我愛黑澀會》的固定班底之一,甜美臉蛋加上火辣身材,還有爽朗不造作的個性,讓她就算在《我愛黑澀會》收官後,仍活躍於各大綜藝節目。近日,她曬出如同MV的火辣小短片,美翻不少網友。

范乙霏近日曬出火辣短影片,她不但將平日的工作花絮與日常生活剪輯在一起,還配上知名愛情電影《樂來越愛你》配樂「Someone In The Crowd」,只見她在影片中轉換不同場景,換了好幾套不同造型,其中她只穿上綴滿亮片黑Bra造型的戲服,白皙的上圍呼之欲出,下身則穿上銀色的緞面蓬裙,她不僅對著鏡頭露出燦爛的微笑,還俏皮轉了一圈,彷彿在拍攝MV一般,美翻不少網友。

此外,范乙霏除了揪身旁的親朋好友一起做表情拍片,在影片結束前還加碼對嘴:「Someone In The Crowd」,並在配文中寫道:「Someone In The Crowd差點被美死」,被電暈的網友們紛紛留言表示「為什麼這世界只剩妳一個女神了」、「直接被美死」、「真的被美死」、「不要再發了,用掉兩條命了」、「加上音樂看好像是迪士尼舞臺劇一樣」、「Albee 能可愛甜美又性感愛死了」、「剛齁呦,妳怎麼那麼美好犯規,我好喜歡怎麼辦」

事實上,Albee才在日前分享居家起床影片,只見她身穿黑色細肩背心搭真理褲,使她渾圓半球及修長美腿全見客,尤其是在刷牙時狂晃傲人上圍,吸引2萬多人朝聖,她曾透露保持體態的秘訣,像是愛吃地瓜、多攝取水果、無糖豆漿和無糖紅豆水,加上跑步、健身的運動習慣,瘦成一道閃電卻又不會縮胸。