台中果菜批發市場26日舉辦冷鏈配銷中心建物上梁典禮，場面熱鬧。(台中市府提供)

因應國內消費習慣改變及外銷需求，同時解決建物老舊問題，台中果菜批發市場積極推動整體改善，26日並舉辦冷鏈配銷中心建物上梁典禮；農業局指出，第1期冷鏈供應工程去年8月動工、工程執行率達60％，第2期冷鏈配銷改善工程計畫斥資1億4850萬，目前正爭取中央補助，盼未來轉型為現代化農產批發市場。

台中市副市長王育敏、立法委員楊瓊瓔、市議員陳淑華等人皆出席上梁典禮，王育敏表示，新建工程上梁宣告冷鏈配銷中心的主建築已近完工，緊接著將展開第2期配銷改善工程，市府未來將持續爭取經費，盼以果菜市場全方位營銷為目標進行改善。

台中市府農業局指出，農業局與台中果菜運銷股份有限公司積極推動果菜批發市場的整體改善規畫，首先盼解決場內冷藏庫不足，缺乏集貨、分級包裝場等窘境，爭取中央第1期新建冷鏈供應工程經費5940萬，去年8月動工，將興建430坪冷藏庫、100坪蔬果集貨包裝場等。

農業局說，第2期則進行冷鏈配銷改善工程，預計增設160坪低溫處理供貨區、527坪低溫截切分級包裝場及30坪農藥殘留檢驗中心等，初估經費約1億4850萬元，已積極爭取中央補助8250萬、市府與果菜市場將自籌6600萬配合款，盼強化在地農產服務的階段性建設。

農業局強調，未來果菜市場除提供蔬果、農產供應，也將提供農產品低溫挑揀、截切、分裝等客製化供貨服務，更將朝觀光旅遊模式發展，希望轉型為中部第一個大型現代化農產品批發市場。

台中果菜批發市場每日交易量約620公噸，交易金額2000萬元左右，是國內第三大消費地果菜市場，該市場2020、2021年青果交易量為全台第2名，占全台批發市場總交易量20％以上。