女租BMW X6酒駕上路！ 闖紅燈「米袋夾後照鏡」糗樣曝

台中一名53歲女子前天（24）開著租來的BMW X6行經太原路時闖紅燈，與右方綠燈直行的貨車撞上，貨車上大量白米袋「傾瀉而出」，其中一袋還卡在BMW照後鏡上，女子酒測值達0.16毫克，將依公共危險罪送辦，2名駕駛則輕傷未送醫，事發路口監視器畫面曝光。

記者爆料網曝光事發畫面，只見該輛BMW X6行經台中太原路時闖紅燈，與綠燈路口從右方往左方行駛的貨車相撞，貨車內大量推疊的白米瞬間摔落到貨車前方，其中一袋白米還直接卡在BMW右前方的後照鏡中間，BMW右側車頭也凹陷毀損，雙方駕駛全身多處擦傷、無大礙，未叫救護車。

53歲陳姓女駕駛酒測值達每公升0.16毫克，將依公共危險罪送辦，她辯稱當時是要去參加友人聚會，先前有先喝一點酒，開過路口時已為號誌是綠燈，而該車是租來的，後續賠償貨車、租車行的費用恐怕不低，警方呼駕駛車輛應確認號誌再行駛，另前一天有飲酒要注意，切勿宿醉上路。