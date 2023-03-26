嘉義縣政府將18個鄉鎮市畫分為6個「家庭照顧服務據點」，委由6個民間社福團體提供長照專業諮詢、支持性服務，鼓勵家庭照顧者學習如何善用資源成為「聰明照顧者」，今年起對低收入戶、中低收入戶者補助交通費。
嘉義縣政府表示，至2022年9月底全縣老人人口高達21.51％，與2021年同期成長0.56％，人口結構老化指數已超過248，居全國之冠，今年嘉義縣長照需求人數推估約2萬2176人，長照需求人的背後是人數更龐大的家庭照顧者，他們需要被關懷重視。
嘉義縣長翁章梁認為，要讓家庭照顧者能獲得適切照顧資源、安心托付而能安心就業，生活取得平衡，就需建構多元連續服務、完善長期照顧體系、友善家庭政策的職場，因而縣府推出「家庭照顧者支持性服務單一窗口」，提供諮詢及轉介。
縣府社會局長張翠瑤說，縣府將18鄉鎮市每3個鄉鎮市畫為1區，共有6區，每區布建「家庭照顧者支持服務據點」，由家照專員提供個案服務、長照相關訓練課程、到宅照顧技巧指導、情緒支持團體、轉介個別心理輔導、諮商服務、志工關懷、電話關懷及資源連結等支持性服務。
張翠瑤還說，為鼓勵家庭照顧者能走出家門，參與相關支持活動，縣府自今年起對低收入戶、中低收入戶者，補助每趟150元交通費，希望家庭照顧者多利用，學習如何善用資源成為「聰明照顧者」。
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