這幾年，大陸軍機經常刺探我方警戒空域，隨即我們中華民國空軍戰機也起飛攔截，這已成為例行新聞。國防部新聞稿僅能呈現「幾架大陸軍機接近，我們派出幾架戰機攔截」，至於飛行員執行任務的緊張，與過程的危險，是我們民眾無法得知，也是有些人不能理解，甚至小看了軍人的重要。著名空軍戰史作家王立楨博士，最近出版了他的新書《飛行線上》，就以生動的筆鋒，描述空軍飛行員的故事，令讀者身歷其境，略為體會軍人守土保家，出生入死的每一天。

作者王立楨博士並不是空軍飛行員，他的本業是航太工程師，在世界第一大的國防工業集團洛克希德馬丁公司服務了40年多，自然與空軍飛行員有相當深厚的友誼，這本新書《飛行線上：十二位空軍飛官的驚險故事》，是他所訪問到的12位空軍飛行員轉述的生涯最難忘任務。其中有深入中國大陸，的危險偵照任務，也有遭遇蘇聯轟炸機的空中遭遇、到釣魚台海域支援海軍，以及在空戰演訓當中，擊敗美國教官的特殊榮譽。當然，也有一些驚心動魄的遇險，包括戰機被砲火擊傷，機尾破著大洞勉強返航、戰機失速難以控制、兩架戰機空中擦撞、空戰演練不慎撞山等令人心酸的血淚史，都告訴我們，台灣長期的和平穩定，並非理所當然，而是軍人們犠牲自己的血汗、青春，甚至性命而維持的。

王立楨博士分享1966年，空軍F-104戰機攔截東部外海不明機的故事。(圖/江飛宇攝)

F-104發現，不明物體是蘇聯的Tu-95轟炸機。(圖/江飛宇攝)

有多少起空軍飛行員捍衛空域的故事，是民眾不知道的?(圖/江飛宇攝)

在新書發表會上，王立楨博士以1966年F-104戰機，攔截經過台灣東部的蘇聯Tu-95轟炸機的事件為例。當天是冬季的一個晚上，戰管中心在雷達上發現東台灣外有不明光點，立即通知在清泉崗的F-104戰升空攔截。執行該任務的是許大木少校與張甲上尉，他們的戰機在雨夜中起飛，將面臨氣流不穩與能見度差的風險，尤其是當年的科技程度還不先進，戰機的感測設備不多，大多數時候都仰賴飛行員的雙眼與臨場反應。

兩架戰機在不久後抵達不明光點的所在，赫然發現是蘇聯的電戰型Tu-95轟炸機，對方也很快就查覺F-104戰機前來攔截，蘇聯轟炸機打開所有航行燈暴露位置，以表示自身「沒有敵意」。雖然如此，兩名飛行員仍然高警戒，直到Tu-95主動與戰管中心聯絡，表現自己只是返航回海參崴，中途經過台灣東部。

說完這段故事，王立楨博士話鋒一轉「誰在為我們的自由付出代價？」這則事件沒有引發空襲警報，媒體沒有報導，自然也就沒有民眾知道。幾星期前，日本經濟新聞的一則不負責任報導「9成退役國軍都叛國」，再次嚴重傷害了國軍的形象與地位，甚至王立楨博士也遭到波及，僅因穿著空軍飛行夾克，就遭不知所謂的年輕人嗆「你不覺得可恥嗎」，對此，王立楨博士感嘆，這種情況早已不是一天兩天，政治人物批評國軍是「米蟲」，貶低國軍的尊嚴，以後還有多少人願意為這塊土地出生入死呢?

一篇王立楨博士多年前的文章，在這幾年再次熱門起來，那是前副總統呂秀蓮女士與空軍副總司令傅慰孤上將的一段對話。某次國防部次長傅慰孤將軍陪她去新店的軍人監獄舊址參觀。呂感嘆：「當年我是政治犯，沒想到我會以副總統的身分回來這裡。」便順口問了傅︰「你們當時在做什麼？」傅平靜地回答：「當時我在台海上空開著戰鬥機保衛國家，讓後方的你們有個安全的環境可以抗爭。」呂副總統聽後默然。

在演講完後，王立楨博士開放民眾提問，得到許多相當專業的問題，比如有個讀者問「空間迷向的原因」，王立楨博士表示人類的平衡感，在地面上不成問題，但是在天空中，經常因為一段雲層、一段顛簸出現錯覺。他以自身的飛行經驗舉行，某一次駕駛西斯納小飛機時，穿過一段段的雲霧，此時已經發現迷向而不自知。幸而當時剛好有些口渴，準備拿水瓶喝水，這才發現水位是傾斜的，再一對照水平穩定儀，這才修正為安全的方位。也就是說，飛行員切記要信任儀器，絕不能憑感覺。

其他讀者也很關心台灣赴美訓練基地變更的問題，原本空軍21中隊駐於亞歷桑納路克空軍基地(Luke Air Force Base)，接受最專業的美國空軍訓練；但現在路克基地任務變更為訓練F-35戰機，以致於空軍21中隊改到美國國民警衛隊(Air National Guard)的土桑機場(Tucson International Airport)，是否會影響我們F-16的訓練細節？王立楨博士表示，他不知道細節，但應該難免有些落差，畢竟國民警衛隊的訓練強度比較低。

這場簽書會上，除了作者王立楨博士以外，書中的主角許家寅教官、王迺斌教官也到場，以及IDF退役飛行員李文玉教官也認真的回應讀者提出的飛行疑問，讀者們收獲了一個專業飛行之夜。