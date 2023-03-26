台南學甲慈濟宮董事長王文宗涉及學甲88槍擊案25日遭羈押，他23日欲從高雄搭飛機前往香港；據傳，王文宗當天出境原因疑為了4月30日慈濟宮主辦的民俗盛事上白礁謁祖遶境祭典，親自邀請對岸福建省白礁慈濟宮保生大帝祖廟來台參加，到了機場才驚覺自己被境管，隔日隨即遭警方拘提。

祀奉保生大帝的慈濟宮，每年在農曆3月11日舉辦上白礁謁祖遶境祭典，以遙拜大陸白礁慈濟祖宮，每4年進行1次學甲刈香大遶境3天，去年獲文化部審議通過為國家重要民俗，成為台南第6項重要民俗；今年上白礁祭典將近，卻傳出宮廟董事長王文宗因學甲88槍擊案遭羈押，引起地方議論。

廟方表示，目前廟務運作一切正常，由副董事長代理董事長的職務，下個月的上白礁謁祖遶境祭典依然照常舉行，不會因此有任何的變動。

地方傳言，王文宗23日出境至大陸是為了回福建祖廟；廟方對此表示「沒聽說」，王僅提及那天要出國，並表定26日返台，參加慈濟宮信徒代表的會議，而以往疫情之前，若遇到4年1次的3天大遶境，會邀請祖廟及國外的友宮參加，1天的祭典遶境不會特別邀，不過好不容易隨疫情趨緩，是有可能想邀祖廟等友宮參與。