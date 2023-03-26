由於新北市消防局貢寮分隊及新北市警察局貢寮分駐所已經不敷使用，為提升貢寮地區救災救護及警政能量，新北市政府26日上午舉行「第六救災救護大隊貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程」動土典禮，新北市長侯友宜致詞時期許，透過共同努力，希望達成「新北好，北台好，千萬人共好」。

新北市政府表示，隨著國民旅遊與海岸運動風氣日漸興盛，貢寮區位於新北市最東端，串連北海岸的低碳旅遊路線「青春山海線」及享譽國際的「福隆國際沙雕藝術季」、「追火車~鐵道馬拉松接力賽」，吸引大量的遊客與台二線湧入大量觀光車潮，尤其到了冬天，龍洞、鶯歌石等更是釣客的朝聖地，造成車禍、溺水等意外事故頻繁，讓救災、救護及交通、治安能量需求急速增加。

新北市政府指出，原本的貢寮分隊及貢寮分駐所為民國68年建造，使用空間僅205坪，已無法提供完善的執勤及訓練環境。為發揮更好的勤務效能，特地在原址以警、消共構方式，興建地上4層樓建築。

新的共構大樓，1樓為警、消值班室及大型救災救護車輛停車空間。新的2至4樓為辦公室及備勤室，總樓地板面積達720坪，是原本的3.5倍，工程總經費1億6820萬5000元，預計113年以嶄新的面貌服務市民，可容納更高效能的車輛裝備，提升救災救護效能，並提供當地民眾更便利的洽公空間及警、消同仁更舒適的備勤環境。

侯友宜強調，「安全」是市民最基本的需求，所以自上任以來，特別注重警察及消防廳舍的興建，到今天已經完成6處消防廳舍、9處警察廳舍以及2處警消共構廳舍（萬里、石門、中和、車保中心、坪林、鳳鳴等消防分隊；碧潭派出所暨交通分隊、樹林交通分隊、三芝分駐所及新樹、板橋、重陽、昌平、三民、中正橋等派出所；大埔分隊暨警犬基地、國光分隊暨國光派出所）。

另外除今日動土的貢寮分隊暨貢寮分駐所外，還有2處消防廳舍、3處警察廳舍興建中（頂埔及雙溪分隊；鳳鳴、成州及廣福派出所），3處消防廳舍、5處警察廳舍及1處警消共構廳舍規劃中（汐止、莒光及泰山分隊；三重及新莊分局交通隊、慈福、中興橋、新莊等派出所；新市派出所暨淡海分隊）。

侯友宜也特別感謝海洋委員會海巡署北部分署，在本工程施工期間「無償」提供第二一岸巡中隊第二機動巡邏站福隆營區，作為貢寮消防分隊臨時廳舍使用，讓消防弟兄在廳舍興建期間能繼續為民服務，救災救護品質不打烊，同時也感謝所有消防、警察及義消、義警夥伴們守護地方安全的辛勞付出，並期許大家繼續作伙打拚，讓「新北好，北台好，千萬人共好」。