兒童節園遊會，南投縣長許淑華與小朋友同樂。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

兒童節即將來臨，國際傑人會26日在中興新村親情公園，提前舉辦兒童節親子童樂趣公益園遊會，南投縣長許淑華前往同樂，並自掏腰包購買南投國中學生手作的陶藝品，以實際行動支持公益，幫助社福團體服務更多弱勢朋友。

兒童節親子童樂趣公益園遊會，由國際傑人會南投分會主辦，廣邀南崗工業區廠商贊助支持，現場擺設20多個攤位，主舞台推出各種歌舞表演，嘉和國小扯鈴隊也應邀演出，還有大型充氣式遊樂設施，讓孩子們可以開心地吃喝玩樂。

許淑華由傑人會長張國政陪同，逛園遊會各攤位，並與小朋們一起撈金魚、射氣球、套圈圈同樂；許淑華致詞時，特別感謝所有廠商朋友的贊助和幫忙，也肯定傑人會長期幫助弱勢族群、投入社會公益事業的用心，每年都會舉辦兒童節親子活動，以身作則帶動親子互動增進情感，也將園遊會所得捐給社福團體，希望未來有更多朋友參與，讓愛心擴展到社會的每個角落。

張國政指出，國際傑人會的發展宗旨就是幫助弱勢，以服務社會為目標，因此，會員每年都會盡己所能的舉辦捐血救人、園遊會等公益活動，未來也會繼續加深加廣，深耕地方關懷；今年的園遊會，傑人會除邀請各企業設攤外，也準備豐富的表演活動，並且很有誠意的到鄰近3個鄉鎮市的國小，發送邀請卡及園遊券，讓孩子帶著家長參與園遊會，提前共度快樂兒童節，雖然天空飄著毛毛雨，但是不減親子同樂的熱情，估計有超過千人共襄盛舉。