《和平歸來》總統辦公桌以1：1打造。（馬克吐溫國際影像提供）

公視《國際橋牌社》外傳《和平歸來》日前已經上線，以2003年台灣爆發SARS為背景改編，描述SARS期間因各方政治角力，使得疫情迅速失控，更導致劇中博愛醫院被無預警封院，將所有醫護及病人都置於危險之中；其中政治線劇情的政治攻防當然也是一大看點，劇組還於粉專發文解密，劇中總統辦公室的擺設也經過精細的巧妙還原。

《國際橋牌社》從第一季開始就有不少的總統府場景，劇組表示，除了當初為了拍攝黎清波宣示就職的橋段，花費數個月時間與總統府溝通，才終於商借到12個小時的拍攝時間，可以使用總統府正門、敞廳以及大禮堂以外，其餘總統府內場景都是斥資百萬從無到有搭建起來和正牌總統府走廊、辦公室、會議室雷同的1：1等比例場景，從總統辦公室到 八角迴廊、會議室，都盡可能使用相似的佈景來還原府內的樣貌，擬真程度連在總統府上班的幕僚看到畫面都說分不出真假。

劇組笑稱，可以使用「真正的總統府」拍攝的那珍貴12小時，包含演員及工作人員，動員約200多人，拼了命在有限的時間內趕緊拍完所需畫面，而《國際橋牌社》也成為台灣目前唯一曾在總統府取景的電視劇。

外傳《和平歸來》因為故事以2003年的真實事件為背景，總統也由第一、二季的黎清波換到陳木寬時代了，總統辦公室的擺設必須重新考據、重新配置。劇組說明為了還原2003年時的真實總統辦公室樣貌，他們特地邀請當時陳水扁總統的貼身幕僚、前總統府副秘書長、前總統陳水扁辦公室秘書馬永成當顧問，親自指導場景的佈置擺設。

劇中總統辦公桌是以實際總統辦公桌的尺寸，也是劇組用魯班尺測量再1：1還原，有趣的是，劇組口訪前總統陳水扁本人，意外得知當初的總統辦公桌是為連戰量身訂做，所以全新的總統辦公桌，竟不符合阿扁總統的人體工學，最後桌子4隻腳各鋸掉一小截，椅子下再增加人體工學踏板才過關，這個小細節也是劇組經過口訪前總統陳水扁才得知的極深度秘辛，也意外透露當年「預備總統」的大玄機！

《和平歸來》劇組解密，這次外傳總統辦公室裡的會客桌後方多了一場扇門，門上方有5色燈，看亮燈與否就可以知道府內幾位重要長官是否在辦公室，原本是3個燈，後來改為5個燈，從右至左分別代表總統、副總統、府秘書長、副秘書長兩位。但據悉因陳水扁總統覺得沒有監控所屬的必要，隨即停用後期也撤除了。

《和平歸來》劇中總統辦公室牆上的照片也都是照當年真實掛在總統辦公室的照片仿真還原，全家福合照的正本還是是由前總統陳水扁本人提供的，而前總 統陳水扁和前總統李登輝合照，則是馬永成大費周章找到當年的阿扁後援會台北區會長何金星商借而來；只是劇中的照片都合成為劇中黎清波總統和陳木寬總統的版本，眼尖的觀眾發現後都驚呼連連「細節控覺得讚歎」、「看片時有注意到5色燈但不知道用途為何，以為是緊急出口的概念」、「感受一下當年的國家氛圍之外，還可以玩大家來找哏的遊戲，整部劇處處都有當年的彩蛋」。