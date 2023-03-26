樂天桃猿READY PARTY，桃園市長張善政攜手球員邀民眾進場看球。（呂筱蟬攝）

樂天桃猿READY PARTY，桃園市長張善政攜手球員邀民眾進場看球。（呂筱蟬攝）

世界棒球經典賽剛落幕，國內中華職棒34年賽季即將開打，樂天桃猿26日在桃園A19環球購物中心舉辦「樂天桃猿READY PARTY」，市長張善政參與活動，除介紹新賽季球隊陣容、Rakuten Girls啦啦隊以及全新加油歌、賽季期間主題趴外，市府也與球團研議在地回饋措施，期盼嘉惠更多桃園市民，歡迎各界為樂天桃猿加油打氣。

張善政表示，棒球經典賽讓每一個人沉睡的棒球熱情又燒起來，2023中華職棒34年即將於4月1日在台中洲際棒球場開打，樂天桃猿主場開幕戰訂於4月2日將對戰富邦悍將，希望鼓勵所有民眾進場為樂天桃猿加油，每一位都是10號隊友，希望樂天桃猿今年能拿下總冠軍。樂天桃猿領隊浦韋青也說，今年做了很多準備，包含左外野改建及右外野大銀幕改建，希望把所有棒球最好元素呈現在球迷眼前。

體育局指出，樂天桃猿於中華職棒去賽季，以全年度龍頭的戰績挺進總冠軍賽，最終拿下亞軍，今年職棒賽季即將展開，隊伍由總教練曾豪駒領軍重新出發，球隊針對上半季規畫豐富的主題趴，除了4月2日開幕戰由「台灣代駕」冠名舉辦，接續還有黑色情人節、桃園市循環永續趴、上班族趴、寵物趴、動紫趴、響樂趴，以及台韓跨海應援辣年糕趴等，邀請市民跟著Rakuten Girls一起加入應援行列。