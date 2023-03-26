全家「玄米抹茶紅豆酷繽沙」將靜岡抹茶與萬丹紅豆融合再搭玄米粒點綴，口感豐富，65元。（全家提供）

OKmart「石二鍋冬瓜檸檬冰沙」酸甜沁涼，65元。（OKmart提供）

哈根達斯春季限定新品「藍莓塔冰淇淋」吃得到濃郁藍莓冰淇淋交織藍莓果醬與酥鬆塔皮碎塊，現在到萊爾富購買享優惠價89元。（哈根達斯提供）

7-11獨家販售春水堂x小美「珍珠奶茶脆皮雪糕」，一口感受珍奶與紅茶脆皮的創意滋味，59元。（7-11提供）

春季到來讓味蕾跟著換季，清涼冰品紛紛出籠，全台零售冰品市場年約50億商機，超商翻開銷售數據觀察，冰品業績自3月開始逐漸攀升，春夏兩季冰品銷量也較秋冬高出2.5倍，只要氣溫超過25度，消費者對冰品需求即增高1成，現祭出2件79折，嘗鮮折扣好康等，買氣有望再增至少1成。

OKmart獨家引進王品集團「石二鍋冬瓜檸檬冰沙」，採檸檬原汁與冬瓜茶依黃金比例調配，酸甜沁涼曾被網友笑說「這才是石二鍋主體美食！」另也推「陶板屋桑椹醋冰沙」，淡淡桑椹香氣相當開胃；同時，OKmart也開賣「冰烤蕃薯」，吃起來帶有冰淇淋般的軟綿香甜口感，4月5日前第2件85折。

全家則搭抹茶季熱潮，即起推「玄米抹茶紅豆酷繽沙」，融合靜岡抹茶與萬丹紅豆搭玄米粒點綴，甜中帶苦不膩口，更有湯匙挖來吃或吸管直飲雙吃法，4月4日前用全盈＋PAY支付可享55元優惠價，現省10元；另有「國際冰品在全家」活動，超過30款人氣冰品可享同價位任2件79折優惠。

7-11獨家開賣「春水堂X小美珍珠奶茶脆皮雪糕」，濃郁奶茶香配上Q彈珍珠，外層再包覆紅茶脆皮增添口感，層次豐富；另4月18日前享「春季新冰促銷」活動，指定冰品任2件8折、5件75折，而「日本NIJIYA夢幻草莓蛋糕風味聖代」除了濃郁醬料外再拌入海綿蛋糕，任2件109元，等同第2件38折。

萊爾富4月4日前推哈根達斯指定新品嘗鮮優惠，「藍莓塔冰淇淋」迷你杯，以酸甜藍莓醬打造濃郁口感，完美復刻藍莓派塔茶點，搭塔皮碎塊讓吃冰也享酥脆口感，原價115元，活動期間只要89元；同一時段也有森永指定冰品促銷，包括森永牛奶糖雪派等可享第2件6折。