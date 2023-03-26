我國外交部今日正式宣布與宏都拉斯斷交，結束長達82年的友邦關係，高雄市長陳其邁受訪表示，中國一再利用金錢外交，在國際社會壓縮台灣空間，此時，大家更應該要支持政府，朝野也應該不分黨派，大家共同團結，台灣不論是產業或國際合作各項工作上，表現都很傑出，台灣還是要勇敢自信跟國際交往，朋友就會越來越多。

陳其邁說，中華民國跟中華人民共和國互不隸屬，中國一再藉由這種外交的打壓，尤其是利用所謂的金錢外交，在國際社會壓縮台灣的空間，另一方面，也不斷利用軍機擾台，這些都是升高區域的不穩定，也會破壞整個亞太地區的和平現狀，他認為，外交部不跟中國進行這種金錢外交。

陳其邁表示，此時此刻更應該要支持政府，能夠採取中華民國獨立自主的外交政策，另一方面也應該朝野不分黨派，大家共同團結，不要讓人家看笑話，不必趁中國打壓時，內部自亂陣腳，進行政治操作。

陳其邁也指身為高雄市長，作為一個台灣主要的城市，不管是在國家外交，或是城市外交，或國民外交，都應該要更加努力，台灣是國際社會一個正面的力量，在疫情或很多的國際合作，都可以做得更多、也受到國際社會的肯定。

陳其邁也提到這幾年在蔡英文總統領導下，不管是在拓展跟美、日等民主盟邦的實質外交，都有非常好的成績，這其實都是因為台灣逐漸的被社會看見，不管是產業或國際合作各項工作上，都有非常好的表現。

陳其邁強調，對台灣還是非常的有信心，大家不要自覺得台灣又發生了什麼事，德不孤必有鄰，台灣還是要勇敢自信的跟國際社會交往，相信台灣能夠成為國際社會正面一個力量，台灣的朋友就會越來越多。