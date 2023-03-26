自來水處工程車於擋風玻璃前放有「執行公務中」牌子，環保局未來也將提供予垃圾車駕駛。（台北市議員王欣儀提供／劉彥宜台北傳真）

垃圾車執勤時依規定，不受汽車停車及臨停規定限制。然國民黨台北市議員王欣儀發現，北市垃圾車因違停、併排停車而遭警方開單的案件數共計37件，其中有6件並未申請撤銷裁罰，由駕駛繳納罰款，對於基層是一大負擔且非常不公平。環保局回覆，6件未撤罰是因並非在執勤期間違規，執勤中收到的罰單均已撤銷。

王欣儀表示，根據「道路交通安全規則」規定，垃圾車於執行任務時，臨時停車及停車地點得不受汽車停車及臨停規定之限制。按照「一般廢棄物回收清除處理辦法」，垃圾車包含密封式垃圾車、子母式垃圾車和框式垃圾車，其中匡式垃圾車包含資源回收車、廚餘車。

王欣儀接獲環保局清潔隊駕駛陳情，資源回收車仍常遭舉發違停開單，且環保局要求隊員自行申訴，隊員不會申訴或避免被列為督導對象，乾脆自行繳納罰款，不僅對辛苦的基層是一大負擔，也非常不公平。

王欣儀指出，北市垃圾車近1年在執行垃圾收運勤務時，因違停、併排停車而遭警方開單的案件數共計37件，其中有6件並未申請撤銷裁罰，而是由駕駛繳納罰款。甚至還有因「科技執法」遭連續開單，可憐的基層收到多張罰單後還得一張一張申訴撤銷，一來一回的公文往返，根本是浪費社會資源。

王欣儀要求，環保局可參考台北自來水事業處工程車，在車頭、車尾處放上機關標誌，並在擋風玻璃前方放上「執行公務中」的牌子，以方便辨識。並應體恤基層辛勞，倘若清潔隊因執勤途中誤遭舉發違停，應提供方便的反應、申訴的管道，而不是讓無辜的基層挨罰。

王欣儀呼籲，環保局應要與市警局協調，評估將所有屬於「垃圾車」的清運路線、時間及車號列冊報警方註記，倘若接獲民眾舉發，查明檢舉地點、車號及相關照片、影片，明確確定是為執勤公務，應考慮排除違規適用。

環保局環境清潔管理科長鄧淞駿回覆，垃圾車駕駛於執勤中收到罰單，一定會主動協助和警方撤銷罰單，警方也一定會予以撤銷，保障同仁權利。然6件未申請撤銷裁罰的案子中，5件並非執勤時遭開罰，1件則是車輛於保養時臨停，因此由保養場繳納罰單。

鄧淞駿說道，未來會和警方加強橫向聯繫，並提供清運路線、時間等。而雖然車輛和執勤都容易辨識，但仍會提供「執行公務中」的牌子，供垃圾車駕駛自由使用。