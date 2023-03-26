十方啟能中心公益園遊會26日在台中市大坑經補庫停車場登場，藍爸爸（右一）特別捐款1百萬元。（馮惠宜攝）

十方啟能中心公益園遊會26日在台中市大坑經補庫停車場登場，市長盧秀燕特別到場捐款。（馮惠宜攝）

十方啟能中心公益園遊會今(26)日在台中市大坑經補庫停車場登場。（馮惠宜攝）

睽違3年，十方啟能中心公益園遊會今(26)日在台中市大坑經補庫停車場登場，市長盧秀燕到場捐款支持，並感謝在場參加園遊會的民眾、專程來捐款的「藍爸爸」、以及多位志工朋友支持十方，直言「有你們真好！」

十方啟能中心成立35年，在疫情前年年舉辦公益園遊會，這回公益園遊會重磅回歸，現場有美食、生活用品義賣、社區才藝表演及親子遊戲等，氣氛溫馨熱鬧；十方啟能中心主任游月菊說，過去3年受到疫情影響，很多活動都無法如期舉辦，衝擊中心的經費來源；今年終於順利舉行公益園遊會，師生都非常期待。

市長盧秀燕也專程到場捐款支持，感謝十方啟能中心35年來對身障孩子不遺餘力付出，她表示，十方啟能中心是她長期服務的對象，她是十分啟能中心的終身志工，過去擔任民意代表20多年來，幫助十方舉辦大規模公益園遊會募款；她不論擔任立法委員或市長，行程再滿都要堅持趕來。

社會局長廖靜芝指出，十方啟能發展中心成立35年，致力於提供身心障礙者完善的照顧服務，除了成立機構，也承接小作所及日間照顧等社區式服務，提升身心障礙者的生活照顧品質，也讓身心障礙者有多元學習的機會；感謝一直支持十方的社會大眾及志工伙伴們，市府會繼續努力，創造讓身心障礙朋友安心居住、有愛無礙的幸福城市。