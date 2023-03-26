捷克眾議長艾達莫娃今（26日）率訪問團至宜蘭參訪，在立法院長游錫堃陪同下，首站到金車噶瑪蘭酒廠參觀、品酒，接著到古色古香的國立傳統藝術中心，欣賞傳統戲曲、品嘗珍珠奶茶等，艾達莫娃說，希望夏天開通布拉格、台北直航後，每個捷克人都有機會到台灣傳藝中心欣賞文化之美。
今由家鄉在宜蘭的游錫堃當地陪，一行人走訪金車噶瑪蘭酒廠與國立傳統藝術中心，體驗台灣的在地文化及風俗民情。游錫堃指出，金車噶瑪蘭的酒深受歐美各國的喜愛，雖威士忌的製酒技術為歐洲的傑作，但卻在台灣宜蘭這片土地上深根，乃為台歐合作的成果；相信台灣與捷克日後有更多合作空間，作為遍及全球發展的民主典範。
接著，訪問團轉往傳統藝術中心，一路參觀古色古香的建築、霹靂館，看著製作糖蔥的有趣過程，一邊欣賞蘭陽戲劇團演出的折子戲「英雄再現–蔣渭水」，一邊細細品嘗珍珠奶茶；艾達莫娃開心的與游錫堃在充滿濃厚古早味的文昌街自拍。
游錫堃指出，7月18日台捷將會有直航，漂亮的布拉格是世界文化遺產，推薦國人一定要去看看；今則安排參訪國立傳統藝術中心，是因為傳藝有台灣非常珍貴的文化資產，故藉由他們參訪後，回國能把傳藝宣傳出去，未來開啟直航，預期會有很多歐洲人來到宜蘭旅遊。
艾達莫娃說，感謝院長安排國立傳統藝術中心這個美麗的地方，欣賞這麼美麗的戲劇，因台灣跟捷克的文化完全不同，藉由該劇了解台灣爭取民主過程有多麼不容易；回國後一定會大力宣傳此地，希望夏天開通布拉格與台北的直航後，每個捷克人都有機會自己到台灣欣賞傳藝的文化之美。
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