大陸女星唐嫣因出演《仙劍奇俠傳三》而成名，隨後又在許多戲劇作品中獲得肯定，而昨（25）日原本要出席「微博之夜」的她，卻遲遲未現身，只見劉詩詩、楊冪、Angelababy、佟麗婭站在台上領獎。不過，事後在其他直播節目看到她的身影，還被攔在會場門口外20分鐘，離譜原因讓粉絲們都氣炸。

唐嫣在2009年以《仙劍奇俠傳三》一舉成名，後來出演《金玉良緣》、《何以笙簫默》、《錦繡未央》等戲劇，甜美的形象受到許多觀眾喜愛。而昨（25）日典禮開始前，唐嫣工作室也搶先曝光紅毯的造型照，粉紅色的蓬蓬裙禮服，襯托出她的白皙肌膚，加上若隱若現的美腿，散發出小女人的氣息。

不過弔詭的是，唐嫣完全沒有出現在典禮會場內，也沒有與劉詩詩、楊冪、Angelababy、佟麗婭一同上台領「年度質感演員獎」，讓粉絲相當錯愕，「唐嫣去哪了」的關鍵字甚至登上當晚的熱搜。

對此，有粉絲爆料，唐嫣工作室替她安排了另一場直播工作，典禮進行時，她出現在該直播間，雖然後來有趕到微博會場，主辦方也為了她延後頒獎的時間，但因被攔在門口將近20分鐘而錯過領獎，讓粉絲氣得狂罵工作室「不會安排工作行程」。