便秘是現代人普遍的困擾，有些人努力吃進高纖維的蔬菜、水果，仍有排便困擾，營養師高敏敏表示，若吃飽後就坐著不動，不利腸胃蠕動，容易導致便秘。此外，若未攝取水分、粗雜糧、好油脂、有益腸道的益生菌，也會導致如廁時「卡關。」

高敏敏在其臉書粉專表示，現代人總是吃飽就坐躺不動，容易有富貴病上身，例如吃飽後就呆坐不動，會減緩腸胃道蠕動、導致便秘，因此吃飽飯後應該要走動、散步一下。

她並表示，若已吃了很多高纖維的蔬果，仍還有便秘困擾，可能有4原因：

1. 水分不足：建議多喝水，每天至少2000cc。

2. 粗雜糧攝取不足：粗雜糧除了纖維外，還有礦物質鎂有助腸道的放鬆，進而加速蠕動而排便順暢。

3. 未攝取好油：好的油脂能幫助糞便柔軟平滑，以利排出體外。

4. 未補充好菌：腸道蠕動需要好菌的幫助，可以藉由每天喝優酪乳、吃優格，除了補好菌還能補充鈣質。