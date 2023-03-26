中南部地區近日深陷缺水危機，不過近日似乎有望解渴。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，海峽淺薄雲雨帶下午2點過後陸續進入嘉義、台南地區。氣象局稍早也對台中市、南投縣、嘉義縣、花蓮縣發出大雨特報，不過已於15時50分解除。

台灣颱風論壇在臉書粉專發文表示，今日降雨如預期的集中在中、北部，南部可惜只有幾滴雨，不過海峽淺薄雲雨帶陸續進入嘉義、台南地區，有飄雨或小雨機會，「有總比沒有好囉」；從氣象局雷達回波圖可以看到，嘉南地區上方有明顯水氣，氣象局也一度對嘉義縣發布大雨特報。

對此，許多網友紛紛祈求，「天公伯阿，台南這邊水庫下點雨啊」、「求雨！狂下到集水區」、「這次曾文水庫的集水區貌似已經下了一些！」、「高雄市區剛剛有滴了兩滴，感動～」、「快來～等好久了」、「南部趕緊祭天祈雨啊～跳求雨舞啊」。

氣象局預測，明（27）日華南雲雨區東移加上東北季風影響，各地都有降雨機會，台南以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨，但降雨強度趨緩。