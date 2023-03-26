清明連續假期即將來臨，民俗專家柯柏成分享，今年的清明節正好落在閏二月的十五日，適合靜心打坐，讓運勢達到「清明」狀態，此外也可以利用清明節氣的特性，替自己增添桃花運或事業運。

柯柏成在臉書粉專發文指出，今年的清明節正好落在閏二月的十五日，這一天也是為了平衡而至閏的中心點，適合靜心打坐誦經，讓自己的運勢和心境都達到「清明」的狀態。

柯柏成說，這個特殊的節氣除了掃墓以外，和茶文化也有關係，根據唐朝茶神陸羽《茶經》記載：「凡採茶，在二三四月間」，也就是說入了春分就得採茶，而採茶又以清明和穀雨節氣最為關鍵，「因為此時節應合了天地的清明精華之氣。」

柯柏成表示，如果有想要替自己催桃花、增添事業運的人，可以利用清明節氣的特性，來增加自己的運氣。柯柏成進一步說明，只要在4月5日上午11點15分到下午1點，前往離家最近的便利商店，買一份新的紅包袋，並將發票及10元捐給愛心零錢箱，之後把紅包袋放置在枕頭下，3天後再取出使用。

●想增加人緣、正桃花：

請將朋友的囍帖中的「囍」字剪下來，在背面用筆寫上「清明和合，良緣速至」，並放進紅包袋裡面，在4月10日下午1點以前隨身攜帶，往南方走100步納喜氣，之後再將紅包袋隨身攜帶或放置枕頭下，今年就有增加人緣、正桃花的機會。

●想要事業順利：

先找一位與自己要好的朋友，男女不拘，在4月11日下午7點以前，邀請他一起去住家東方的便利商店，自己先捐10元到愛心箱內，再請他出錢買餅乾請你吃，你可以請他喝咖啡、飲料，但必需各付各的，之後向他要店員找給他的零錢，幣值不拘，只要是1到3枚銅板即可。將銅板放入紅包袋中，對折成長條狀，隨身攜帶。

接著走出便利商店、拆開餅乾袋，拿起一片吃，同時在心中默念「財源廣進，事事順利」，最後將紅包袋隨身攜帶或放置在枕頭下，今年要去業務洽談或求職時進展就能十分順利。

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