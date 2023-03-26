苗栗縣青工總會26日舉行新卸任總會長交接典禮。（國民黨苗栗縣黨部提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣青工總會26日舉行新卸任總會長交接典禮，由卸任總會長朱毅君交接給新任總會長洪基材，地方藍營各界代表共襄盛舉，其中，苗栗縣長鍾東錦夫人陳美琦，也帶領百位青年朋友宣誓入黨，陳美琦也辦理恢復國民黨黨籍，象徵苗栗團結的新的里程碑。

今天交接典禮，國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰、苗栗縣議員徐功凡、青工會全國總會長廖怡琇、全國青年工作總會組織發展委員會青年部主任陳克威與地方藍營各界代表等人，到場觀禮，場面相當熱鬧。

值得一提的是，鍾東錦夫人陳美琦今天也特別帶領百位青年到場，共同宣誓入黨，陳美琦本身則恢復國民黨籍身分，展現藍軍團結士氣。

據悉，美琦夫人原本黨籍在新北市，因為近幾年來忙於事務，暫時未繳黨費，被列為「暫時失聯」身分，今天除藉著青工總會長交接典禮，帶領新血加入國民黨，也恢復黨籍並遷到頭份市黨部，再度回到國民黨。

邱一峰說，今天苗縣青工總會長交接，是個意義非凡的日子，美琦夫人特別帶年輕人一起入黨，無疑是展現出苗栗地方團結的一面，更象徵團結的新里程碑，未來大家將攜手持續為苗栗服務奉獻。