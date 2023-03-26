前總統馬英九將從3月27日至4月7日赴大陸祭祖。根據馬英九基金會公布的行程規劃，馬英九27日將從桃園搭機前往上海，並預計在下午1點40分在桃園機場第二航廈出境大廳，發表率團訪問大陸行前的簡短談話。此行主要以祭祖、抗日和教育交流為主，抵達上海後將轉往南京，並於28日拜謁中山陵。

據了解，馬英九搭乘的大陸國航班機將在27日下午4時40分抵達上海浦東機場，隨後到上海虹橋高鐵站，搭乘高鐵赴南京。

值得注意的是，也傳出26日早上10點抵達浦東的長榮班機台灣旅客，全部要求做核酸檢測。這在近日實務上，大陸機場只採隨機抽樣檢測作法明顯不同，凸顯或在馬到訪前的防護加緊力道。

另外也有消息人士指出，馬英九此次出訪，由於起點和終點都在上海，也不無可能在上海會見大陸高層官員。

另外，大陸東航MU721航班今日早上8時22分，從上海虹橋機場啟程飛往香港，成為上海虹橋機場國際、港澳台航線復航的首個航班。大陸國航、東上航、日本航空、全日空、大韓航空、韓亞航空、國泰航空、香港航空、澳門航空、華航、長榮等11家航空公司重新進駐該機場1號航站樓。

大陸2023年民航夏秋航季從26日正式開始，至10月28日結束。上海浦東和虹橋機場預計計畫每日執行航班2225架次，航班量恢復至2019年同期的約8成。其中，國內航班量恢復至2019年同期的118.5％，國際、港澳台航班量恢復至2019年同期的62.4％。