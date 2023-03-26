【全程字幕】正式宣布與宏都拉斯斷交 吳釗燮批：恣意作態需索 @ChinaTimes ​

外交部將於今（26）日上午9點半宣布，與中美洲國家宏都拉斯正式斷交，這是蔡英文總統任內斷交的第9國、外交部長吳釗燮任內斷交的第7國，而與宏國斷交後，我國友邦只剩下13國，而此消息一出，有許多網友指出，在剩下的13邦交國中，裡面的「帛琉」最挺台灣，引發討論。

我國目前剩下的13個邦交國，分別是位在大洋洲的馬紹爾群島、諾魯、帛琉、吐瓦魯，非洲國家史瓦帝尼，歐洲國家教廷，以及中南美洲的貝里斯、瓜地馬拉、海地、巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯聯邦、聖露西亞、聖文森國。

而蔡英文任內斷交的9國，除了宏都拉斯外，其他8國分別為：聖多美與普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯、尼加拉瓜。

對此，就有網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「剩下13個，誰是真朋友？」的文章表示，「今天宏都拉斯決定跟我們切八斷了，我們『名義上』的朋友剩下13個，所以到底有誰才是台灣的真朋友呢？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論。

鄉民紛紛在留言區中表示「帛琉」最挺台灣，「帛琉吧」、「只有帛琉」、「說真的 帛琉 這國不缺錢而已 其他都窮國」、「帛琉吧 超挺的」、「帛琉啊 全部資源給他也不為過」、「帛琉會撐台灣到最後」、「帛琉吧 關係算不錯」、「帛琉應該會是我們最後一個邦交國」、「帛琉、梵蒂岡都跟台灣有深度合作，已經跟金錢援助無關了，尤其是梵蒂岡，在台灣超級多天主教會，甚至天主教學術論壇，亞洲區基本上也都是在輔大舉辦」。