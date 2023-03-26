日月潭是濁水溪線各鄉鎮市民生用水的主要水源，但魚池鄉卻仍有許多聚落沒有自來水；南投縣長許淑華允諾斥資300萬元，增設2500公尺長、環繞社區的簡易自來水管路，及30公噸不鏽鋼蓄水塔、加壓馬達等設施，解決大雁村居民用水問題。

魚池鄉大雁村包括信仰中心金天宮在內的澀水社區仍缺乏自來水，許淑華接獲地方民眾及縣議員謝明謀反映，決定在當地設供水設施，完工後交由當地簡易自來水管理委員會管理營運，徹底解決包括住戶、民宿及餐廳的民生用水問題。

許淑華由縣議員謝明謀、魚池鄉長劉啟帆、鄉代會正副主席梁政裕、王若蘭、鄉代黃文雄及立委馬文君服務處主任潘杰宏等人陪同，會勘魚池鄉澀水社區，還有大雁村投66支線農路、及福龍宮上方山坡坑溝排水改善工程。

許淑華表示，澀水社區簡易自來水的環線管路工程，是地方民眾期盼已久的大事，她也列為協助地方改善民瘼的要務，此次到魚池鄉會勘，包括簡易自來水管路改善在內總共要動支縣庫600多萬元，雖然在財政拮据的南投縣政府籌錢會有壓力，但是只要對民眾有益，能夠提升公眾交通、防洪安全的工作，縣府一定會全力以赴，盡可能滿足鄉親的需求。

魚池鄉大雁村投66支線農路改善工程，許淑華核定134萬元經費，施設350公尺的混凝土路面改善，並增設2公尺高、10公尺長的擋土牆；龍福宮上方邊坡坑溝排水不良，豪雨後容易釀災，許淑華爬上陡坡勘查後，同意動支168萬元經費，施設長70公尺、寬2公尺及高2公尺的排水溝。